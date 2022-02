W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 21,7 mln osób

W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 10,2 mln osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 21,7 mln osób. Komisja Europejska proponuje przedłużenie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o rok, do 30 czerwca 2023 r.

Ponad 10,2 mln osób w Polsce przyjęło dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 51 887 620 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są w 21 795 822 osoby.

Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 210 967 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą - 10 210 391 osób. Dzienna liczba szczepień to 113 266 iniekcji.

Łącznie do Polski dostarczono 96 550 560 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 51 035 195 dawek. Zutylizowano 743 048 dawek. Zgłoszono 18 047 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Komisja Europejska proponuje przedłużenie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o rok, do 30 czerwca 2023 r. Pierwotnie certyfikaty miały wygasnąć 30 czerwca 2022 r.

"Wirus Covid-19 nadal dominuje w Europie i na tym etapie nie jest możliwe określenie wpływu ewentualnego wzrostu zachorowań w drugiej połowie 2022 r. ani pojawienia się nowych wariantów. Rozszerzenie rozporządzenia zapewni podróżnym możliwość dalszego korzystania z unijnego cyfrowego certyfikatu COVID podczas podróży po UE, tam gdzie państwa członkowskie stosują określone środki ochrony zdrowia publicznego" - podała KE.

"W razie nieprzedłużenia obowiązujących przepisów może dojść do sytuacji, w której będzie funkcjonować wiele różnych systemów krajowych, co wiązałoby się z wieloma nieporozumieniami i problemami. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID sprawdziło się jako skuteczne narzędzie ułatwiające bezpieczne i swobodne podróżowanie. Chciałbym, żeby ten dokument nie był już potrzebny, ale póki ten dzień nie nadejdzie, zaświadczenie będzie umożliwiało nam bezpieczne poruszanie się po Europie" - powiedział komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

MZ podało w czwartek, że przy ponad 175,1 wykonanych testach diagnostycznych wykryto 54 477 nowych zakażeń. Zmarło 307 pacjentów. Tydzień temu, 27 stycznia, zanotowano najwyższą liczbę zakażeń SARS-CoV-2 w pandemii - 57 659. Przebadano wtedy 179,4 tys. próbek.

Liczba zakażeń od początku epidemii przekroczyła 5 mln osób. Zmarło ponad 106 tys. chorych.