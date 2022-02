W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 22 mln osób

Ponad 22 mln osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, a dawkę przypominająca przyjęło 10, 8 mln osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w marcu, jeśli liczba zakażeń spadnie do 10 tys., będzie rekomendował zniesienie m.in. limitów osób niezaszczepionych.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 52 861 561 iniekcje.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 22 048 333 osób.

Trzecią, uzupełniającą dawkę szczepionki, przyjęło 216 174 osób z upośledzoną odpornością, a dawkę przypominającą - 10 820 960 osób.

Dzienna liczba szczepień to 64 582 iniekcji.

Zgłoszono 18 199 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w marcu, jeśli liczba zakażeń spadnie do 10 tys., to będzie rekomendował zniesienie obostrzeń, które nie są "aż tak bardzo przestrzegane", np. limity osób niezaszczepionych.

"Jeśli liczba zakażeń oscyluje bądź spada poniżej 10 tys., to na pewno będę rekomendował panu premierowi taki ruch" - zaznaczył.

Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego poinformowali, że przychodnie wygaszają akcję szczepień przeciw COVID-19, bo coraz trudniej zebrać grupę 30 pacjentów potrzebnych, by zamówić preparat dla punktu. Poza tym wiele osób nie pojawia się w umówionym terminie, bo choruje na COVID-19.

"W grudniu i styczniu szczepiliśmy w sobotę po 150 osób. W ubiegłą sobotę odwołaliśmy szczepienia, bo na 60 planowanych dawek zapisało się 15 osób. Przesunęliśmy je na ten tydzień i w tym tygodniu szczepimy ostatnią grupę 30 osób. Z innych przychodni wiemy, że 7-9 osób umówionych nie przychodzi i dużo dawek jest utylizowanych. W środę skończyliśmy też szczepienie dzieci pomiędzy 5. a 12. rokiem życia. Szczepienia w tej grupie to totalna porażka, przynajmniej u nas na Podlasiu. Bardzo małe zainteresowanie" - podkreśliła Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarka z Podlasia.

Analiza 15 badań sugeruje natomiast, że nawet, jeśli u osób zaszczepionych dojdzie do zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to są one mniej narażone na tzw. długi Covid.

Metaanalizę przeprowadzono na zlecenie UK Health Security Agency. Jak informuje BBC News, wykazała ona, że osoby zaszczepione rzadziej się zarażają, a jeśli do tego dojdzie, zwykle łagodniej przechodzą COVID-19. Osoby te mniej są też narażone na przedłużające się powikłania tej choroby, nazywane długim Covidem (long Covid). Z tych samych badań wynika, że szczepienie poprawia stan również tych osób niezaszczepionych, które zachorowały, a potem odczuwały skutki długiego Covidu.

Jak wyliczono, przyjęcie dwóch dawek szczepionki Pfizera, Moderny lub Astra Zeneki (ewentualnie jednej dawki preparatu Johnson&Johnson) w razie zakażenia o połowę zmniejsza ryzyko długiego Covidu, utrzymującego się co najmniej 28 dni, w porównaniu do osób, które się nie zaszczepiły lub otrzymały tylko jedną dawkę (w przypadku szczepionki dwudawkowej). Najlepsze efekty uzyskiwano u osób po 60. roku życia: ryzyko długiego Covidu szczególnie niższe było w tej grupie wiekowej w porównaniu do niezaszczepionych rówieśników.

Szczepienie przeciwko COVID-19 powinny rozważyć osoby, które wcześniej tego nie zrobiły i zachorowały. Z tych samych badań wynika, że przyjęcie preparatu wtedy, gdy już dojdzie do rozwoju long Covid, może zmniejszyć odczuwane dolegliwości.