W Polsce wykonano dotąd ponad 57 mln 920 tys. szczepień przeciw COVID-19

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w naszym kraju szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 920 671 szczepionek – wynika z danych zamieszczonych w środę na stronach rządowych. Dzienna liczba szczepień to 1082.

Liczba dawek dostarczonych do Polski to 107 707 090, z których do punktów szczepień trafiło 55 974 230. W magazynach jest obecnie 25 310 585 dawek.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski w wywiadzie dla PAP wskazywał niedawno, że dynamika szczepień jest obecnie zdecydowanie niższa niż wcześniej.

"Dlatego staramy się jak najwięcej szczepionek odsprzedać lub przekazać innym krajom, aby uniknąć ich utylizacji - do tej pory udało nam się zagospodarować w ten sposób prawie 30 mln dawek" - podał. "Wstrzymujemy również dostawy nowych szczepionek do naszych magazynów. Robimy wszystko, aby jak najmniej szczepionek musiało zostać zutylizowanych" - mówił szef RARS.

Zgodnie ze środowymi zestawieniami liczba dawek zutylizowanych to 788 420.

Z zestawienia wynika też, że po wykonaniu blisko 58 mln szczepień zgłoszono 18 611 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 mogą zaszczepić się wszystkie osoby powyżej 12 lat. Od 3 października 2022 r. możliwe są szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat. Od 12 grudnia ub.r. rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od sześciu miesięcy do czterech lat.