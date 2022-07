W poniedziałek i wtorek minister Jabłoński weźmie udział w konsultacjach politycznych i gospodarczych w Botswanie

Walka z kryzysem żywnościowym w Afryce i współpraca gospodarcza - będą wśród głównych tematów rozmów wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, który w poniedziałek udaje się z dwudniową wizytą do Botswany. Minister weźmie tam udział w konsultacjach politycznych i gospodarczych.

Wizycie Jabłońskiego będzie towarzyszyć misja gospodarcza polskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji państwowych, organizowana we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą.

"To pierwsza w historii wizyta na szczeblu wiceministra spraw zagranicznych w tym kraju. Spotkam się między innymi z szefem MSZ Botswany. To państwo w Polsce stosunkowo mało znane i mało kto wie, że jest ona jednym z najstabilniejszych politycznie państw w całej Afryce, będącym w czołówce w rankingach walki z korupcją. Daje to bardzo duże możliwości jeśli chodzi o prowadzenie biznesu" - powiedział PAP Jabłoński.

"Natomiast rozmowy polityczne prowadzimy w dużym mierze po to, by poprzez te kraje, które mają wpływ na całą Afrykę - a Botswana do takich państw należy - przeciwdziałać negatywnym tendencjom kreowanym przez Rosję. Są to fałszywe narracje na temat wojny na Ukrainie i wykreowanego przez Rosję kryzysu żywnościowego. Rosja próbuje doprowadzić do klęski głodu na całym świecie, zwłaszcza w tych krajach, które są mocno uzależnione od zboża z Ukrainy" - dodał.

Wiceszef MSZ podkreślił, że Rosja przedstawia wersję, w której sankcje unijne są przyczyną przerwy w dostawie zbóż m.in. do Afryki, co jak zaznaczył, jest kłamstwem. Wskazał, że wyłącznie rosyjska blokada Morza Czarnego powoduje, że zboże nie może być eksportowane. "Te właśnie fakty będziemy przedstawiać naszym partnerom, wskazując im co Polska i inne kraje unijne robią, by odblokować transport zboża i odkłamywać rosyjską propagandę" - mówił.

Przekonywał, że teraz polska sieć kolejowa i porty są wykorzystywane do transportu i eksportu zboża ukraińskiego, podobnie jak porty rumuńskie.

"My już bardzo aktywnie działamy, by przeciwdziałać skutkom tego kryzysu i pokazujemy naszym afrykańskim partnerom, że to nie są tylko deklaracje, a realne działania, bo problem bezpieczeństwa żywnościowego jest dla nas naprawdę istotny. Gdyby doszło do tego, że cele Rosji zostaną zrealizowane, że dojdzie do klęski głodu w wielu krajach Afryki, to będzie to skutkowało zwiększoną presją migracyjną, co miałoby negatywny wpływ także na bezpieczeństwo w Europie" - stwierdził.

Podkreślił, że podczas wizyty w Botswanie weźmie także udział w Forum Gospodarczym w Gaborone, na które razem z nim jadą przedstawiciele polskich firm w ramach misji gospodarczej. Ma ona na celu ułatwić polskim firmom zaistnienie na rynkach regionu. Jabłoński zaznaczył, że choć trudniej prowadzi się w nich biznes niż w Europie, bo jest inne otoczenie regulacyjne i inne warunki lokalne, to jest na nich miejsce dla polskich przedsiębiorców.

Wiceszef MSZ powiedział, że współpraca może dotyczyć m.in. technologii cyfrowych - w tym cyfryzacji administracji publicznej, sektora bankowego, usług finansowych czy sektora ochrony zdrowia. "W tym polskie firmy bardzo dobrze się sprawdzają, te rozwiązania są dzisiaj eksportowane na cały świat" - podkreślił.

Współpraca gospodarcza według Jabłońskiego może też obejmować technologie związane z ochroną środowiska, czystą energią czy gospodarowaniem odpadami. Minister zauważył, że w wielu krajach Afryki postępuje bardzo szybko proces urbanizacji i umiejętne nim zarządzanie jest istotne dla podwyższenia komfortu życia mieszkańców miast. Jak podkreślił, w tym mieszczą się także rozwiązania innowacyjne smart city, których polskie firmy także są twórcami i eksporterami.

Oprócz tego - zaznaczył - szansą dla polskiego biznesu jest też lokalny rynek żywności - jej produkcji, przetwarzania i przechowywania. "Celem jest to, by żywność wysokiej jakości mogła docierać do mieszkańców tych terenów, którzy nie mają pól uprawnych, bo warunki naturalne na to nie pozwalają. Firmy z tych obszarów są bardzo zainteresowane obecnością w Afrycie i zachęcamy także inne, by dołączały do naszych misji gospodarczych" - podkreślał wiceszef MSZ.

Dodał, że stabilność polityczna, niski poziom korupcji i bezpieczeństwo Botswany to elementy zachęcające przedsiębiorców, którzy rozszerzyć swój biznes na Afrykę.

Pytany czy podczas wizyty planowane jest podpisanie umów gospodarczych stwierdził, że jest za wcześnie, bo o tym mówić.

Jabłoński odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce podkreślił, że podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami ambasad Litwy, Rumunii, Ukrainy oraz reprezentantami 21 ambasad z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu słyszał prośby o to, by nie zapominać o Afryce i Bliskim Wschodzie w sytuacji, gdy jesteśmy skupieni na pomocy Ukrainie, oraz o implikacjach jakie wojna ma w ich krajach.

Pytany o możliwą pomoc dla krajów Afryki, Jabłoński podkreślił, że w najbliższych dniach będziemy widzieć w tej sprawie działania ze strony społeczności międzynarodowej. "Toczą się rozmowy na forum ONZ, jaki będzie ich efekt - trudno przewidzieć. Działania polityczne podejmowane przez Polskę są jednak coraz bardziej dostrzegalne przez kraje, które Rosja długi czas starała się skłonić do opowiedzenia się po jej stronie. Rosja robiła to budując poparcie różnymi sposobami, najczęściej opartymi o korupcję, po to, by wywierać większą presję na państwa europejskie" - powiedział Jabłoński.

Mówił, że potrzebne jest wsparcie krajów Afryki ze strony eksporterów innych produktów rolnych niż ukraińskie zboże. "Mówimy też o rozwijaniu innych gałęzi sektora produkcji żywności, które mogą jakościowo zmniejszyć potrzeby, które pojawiają się gdy spadnie import zboża i inwestycjach w rozwój rolnictwa afrykańskiego. Zmiana systemu wymaga czasu i bardzo dużych inwestycji, ale im więcej zrobimy teraz, tym mniejszy kryzys czeka nas w 2023 roku. W tym roku zgromadzone zapasy zboża z lat ubiegłych pozwalają tę sytuację łagodzić, ale przyszły rok, o ile sytuacja się nie zmieni, może być poważnym problemem w wielu państwach i na to gra Rosja" - zaznaczył.