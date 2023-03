W poniedziałek i wtorek parlamentarzyści klubu KO odwiedzą woj. opolskie

Opolskie będzie kolejnym województwem, które odwiedzą parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej w ramach trasy #Tu jest przyszłość. Wizyta odbędzie się w dniach 27- 28 marca br. W poniedziałek zaplanowano spotkanie szefa PO Donalda Tuska w Strzelcach Opolskich.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W poniedziałek 27 marca oraz we wtorek 28 marca parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej w ramach swojej trasy po Polsce #Tu jest przyszłość odwiedzą województwo opolskie.

W poniedziałek o godz. 17 w hali sportowej w Strzelcach Opolskich zaplanowane jest otwarte spotkanie lidera PO Donalda Tuska. Tego dnia parlamentarzyści KO - zgłosiło się ich ponad 60 - mają też odwiedzić wszystkie powiaty województwa opolskiego, a także wiele gmin. We wtorek 28 marca w hotelu Mercure w Opolu odbędzie się posiedzenie klubu parlamentarnego KO. Tego dnia planowane są także spotkania z przedstawicielami branż.

Poseł KO z woj. opolskiego Tomasz Kostuś liczy na usatysfakcjonowanie mieszkańców województwa faktem, że parlamentarzyści KO wysłuchają informacji o trapiących ich problemach.

Poseł wrócił uwagę w rozmowie z PAP, że Strzelce Opolskie, gdzie ma dojść do otwartego spotkania lidera PO, to ważne miejsce na mapie Opolszczyzny, bo znajduje się tam węzeł autostradowy A4. "Ruch samochodów jest tam największy spośród wszystkich miast i miasteczek województwa opolskiego, przekracza on 25 tysięcy samochodów w ciągu doby, to dużo jak na powiatowe miasto" - zaznaczył Kostuś.

Jak przyznał, podczas spotkań zostaną też poruszone kwestie relacji z mniejszością niemiecką, która stosunkowo licznie zamieszkuje w województwie opolskim i ma istotny udział we władzach samorządowych. "Na pewno w województwie ważne są problemy rolnictwa, problemy środowiska akademickiego, jego przyszłości, wyzwań stojących przed młodymi ludźmi. Opole to przecież miasto typowo akademickie" - zaznaczył Kostuś. "Zakładam, że pan przewodniczący Tusk także do tych spraw się odniesie" - dodał.

Następnym województwem na trasie #Tu jest przyszłość będzie woj. kujawsko-pomorskie, które parlamentarzyści KO mają odwiedzić w pierwszych dniach kwietnia.

Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego KO 6 lutego Donald Tusk zapowiedział cykl spotkań terenowych klubu do czerwca. Według przedstawionego przez niego założenia, w każdym tygodniu klub miałby się spotykać w innym województwie, tak by odwiedzić wszystkie 16 województw.

Schemat jest zawsze ten sam: posłowie i senatorowie KO odwiedzają wszystkie powiaty województwa, a szef PO Donald Tusk ma jedno lub dwa otwarte spotkania. Drugiego dnia odbywa się w stolicy danego województwa posiedzenie klubu KO, częściowo otwarte dla mediów. Wizyta w każdym województwie oznacza też prezentację innego elementu programu KO.

Pierwszym województwem, które odwiedził klub KO było łódzkie - w dniach 27- 28 lutego br. Kolejnym było województwo wielkopolskie, które parlamentarzyści KO odwiedzili 10 i 11 marca br. Ostatnim było woj. śląskie, gdzie parlamentarzyści KO przebywali 17 i 18 marca, choć lider PO Donald Tusk przedłużył swój pobyt do końca bieżącego tygodnia.