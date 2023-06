W poniedziałek konsultacje ws. projektu ustawy "Przyszłość+";Trzecia Droga zaprasza przedstawicieli KO, PiS, Lewicy i Konfederacji

W poniedziałek Trzecia Droga organizuje w Warszawie konsultacje w sprawie swojego pierwszego projektu "Przyszłość+"; Lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że komitet zaprasza do udziału w nich przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy.

"Zgodnie z obietnicą wspólnie z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem zaprosiliśmy Koalicję Obywatelską, Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewicę na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi: Przyszłość+" - poinformował Hołownia w piątek w mediach społecznościowych.

Jak przekazał, konsultacje zaplanowano na poniedziałek po południu w biurze Polski 2050.

"Celem Trzeciej Drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość. Przyszłość+ to propozycja zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB. Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość" - podkreślił Hołownia.

"Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna" - dodał polityk "Trzeciej Drogi".

Na środowym briefingu prasowym lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz wiceprezes PSL Dariusz Klimczak zaprezentowali pierwszą z serii inicjatyw ustawodawczych Trzeciej Drogi, stanowiących realizację postulatów programowych wypracowanych przez Polskę 2050 i PSL w ramach "wspólnej listy spraw" do załatwienia. Proponowane rozwiązanie zakłada podniesienie wydatków na edukację do 6 proc. PKB.