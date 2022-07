W poniedziałek posiedzenie RBN. Głównym tematem omówienie szczytu NATO w Madrycie

Omówienie wyników szczytu NATO w Madrycie, bieżąca sytuacja bezpieczeństwa oraz dyskusja na temat dalszych działań Polski mają być głównymi tematami zwołanego na poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zwołanie RBN prezydent zapowiedział na początku tygodnia, jeszcze przed wylotem na szczyt Sojuszu w stolicy Hiszpanii. Zapowiedział, że posiedzenie będzie poświęcone omówieniu postanowień szczytu NATO oraz bieżącej sytuacji bezpieczeństwa. W czwartek po zakończeniu obrad Sojuszu Duda podkreślił, że warto ponad podziałami politycznymi omówić wyniki szczytu i podyskutować, jak dalej powinniśmy działać jako Polska. "Bezpieczeństwo Polski jest dla nas najważniejsze" - podkreślił.

Według szefa BBN Pawła Solocha, oprócz poinformowania o wnioskach szczytu i rekomendacjach dla naszego kraju, prezydent "będzie chciał również uzyskać aprobatę do działań, które będą prowadzone nie tylko, powiedzmy, w wymiarze aparatu państwowego, ale też w kontaktach chociażby parlamentarnych, które nasi posłowie, również opozycji, posiadają, czy to w kontaktach bilateralnych, czy w strukturach bardziej multilateralnych".

Prawo i Sprawiedliwość na posiedzeniu RBN będzie reprezentowane najprawdopodobniej przez wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział PAP, że jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje, kto z władz Platformy i klubu Koalicji Obywatelskiej weźmie udział w poniedziałkowym posiedzeniu RBN. "Najprawdopodobniej będzie to, jak dotychczas, wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, w przeszłości wicepremier i minister obrony" - powiedział Grabiec.

Według Marka Sawickiego, wiceszefa klubu PSL-Koalicja Polska, w posiedzeniu najprawdopodobniej uczestniczyć będzie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie Sawicki ocenił, że spotkanie RBN powinno być zorganizowane "przed szczytem, a nie po nim". "Widać wyraźnie, że opozycja jest potrzebna do poinformowania o wspaniałych sukcesach szczytu, a jej zdanie nie jest potrzebne" - zaznaczył Sawicki. Jak dodał, na miejscu kierownictwa PSL, nie wysyłałby przedstawiciela na zwołaną przez prezydenta radę.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że to on będzie reprezentował klub Lewicy podczas posiedzenia RBN. Dodał, że na posiedzeniach Rady na zmianę pojawiają się Robert Biedroń, Adrian Zandberg, Krzysztof Gawkowski i on sam.

Konfederację reprezentować będzie przewodniczący sejmowego koła Jakub Kulesza. Poseł powiedział, że Konfederacja oczekuje od prezydenta Dudy przedstawienia "pełnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w kontekście szczytu NATO". "Wszelkie spotkania w ramach RBN w związku z tym, że mają klauzulę tajności, są spotkaniami, na których możemy się czegoś dowiedzieć" - dodał.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, który będzie uczestniczył w RBN, powiedział, że koło Polska 2050 chciałoby poznać niejawne ustalenia szczytu i "decyzje o charakterze już bardziej operacyjnym". "Chcielibyśmy wiedzieć w jaki sposób strategiczne decyzje NATO będą przekładane na decyzje i działania władz państwowych w Polsce" - zaznaczył. "Jakie koszty, jakie inwestycje dodatkowe Polska będzie musiała ponieść w związku z realizacją ustaleń szczytu NATO" - dodał Kobosko.

Zaapelował też, aby nie tylko po, ale także "przed tak ważnymi spotkaniami międzynarodowymi" Andrzej Duda zwoływał posiedzenia RBN. "Chcielibyśmy, aby było to dobrą, demokratyczną tradycją" - dodał.

Soloch, pytany w piątek, dlaczego prezydent nie spotkał się z politykami opozycji przed szczytem NATO, odparł, że "wpłynęły na to na rozmaite czynniki". "Ale wydaje się istotniejsze jest budowanie spójnego przekazu po zapoznaniu opozycji z wynikami szczytu, już bardziej uszczegółowionymi, po zapoznaniu z przebiegiem samych obrad, które były przecież obradami niejawnymi Rady Północnoatlantyckiej" - podkreślił.

RBN to organ doradczy prezydenta, w którego skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubów i kół, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.

Poprzednie posiedzenie RBN odbyło się w marcu i poświęcone było sytuacji na Ukrainie.

Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną; uznali w niej, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. NATO zdecydowało także o wzmocnieniu wschodniej flanki oraz o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w Madrycie, że w Polsce powstanie stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA.

Od jesieni 2020 r. w Poznaniu działa wysunięte stanowisko dowodzenia tego związku, które koordynuje działania sił lądowych USA w Europie. Na początku marca, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Amerykanie zapowiedzieli przeniesienie stałego dowództwa V Korpusu z USA do Europy i przerzucenie z Fort Knox do Niemiec i Polski kolejnych 300 wojskowych.