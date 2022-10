W poniedziałek premier i szef MON spotkają się polskimi i amerykańskimi pilotami w Łasku

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Mariusz Błaszczak spotkają się z polskimi i amerykańskimi pilotami misji NATO Air Shielding w bazie lotniczej w Łasku - poinformował w niedzielę resort obrony narodowej. Celem misji jest osłona wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ministerstwo wyjaśniło, że premier Morawiecki jak i szef MON spotkają się w poniedziałek z pilotami myśliwców F-16 oraz F-22 misji NATO Air Shielding. Stacjonujące w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego i uznawane za najlepsze na świecie, myśliwce F-22 Raptor tworzą parasol ochronny m.in. nad Polską.

Resort wyjaśnił, że w ramach misji NATO Air Shielding, w Polsce pełnią dyżur amerykańskie myśliwce F-22 z 90. Eskadry Myśliwców amerykańskich sił powietrznych oraz piloci włoskich Eurofighterów, które stacjonują w bazie w Malborku. Misja Air Shielding zapewnia ochronę przestrzeni powietrznej na całej długości wschodniej flanki.

"Obecność amerykańskich sił powietrznych to również okazja do prowadzenia polsko-amerykańskich treningów w powietrzu stanowiących część przygotowań do przyjęcia F-35 do polskich sił zbrojnych, które stacjonować będą w Łasku" - podkreślono.

Celem misji NATO Air Shielding jest zapewnienie osłony i ochrony wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego - od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. "Ochrona integralności suwerennej przestrzeni powietrznej członków Sojuszu jest stałym zadaniem w czasie pokoju, przyczyniającym się do zbiorowej obrony NATO. Jest to wyraźny znak wspólnej odpowiedzialności i solidarności w całym Sojuszu" - zaznaczono.

Resort obrony przypomniał, że 32. Baza Lotnictwa Taktycznego, którą odwiedzą w poniedziałek Morawiecki i Błaszczak, pełni ważną funkcję w systemie obronnym RP.

"Jest jednostką o nowych strukturach, spełniających wymagania NATO. Funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Głównym zadaniem 32. BLT jest doskonalenie zdolności w przeciwdziałaniu militarnym i niemilitarnym zagrożeniom kryzysowym, w tym terroryzmu a także zabezpieczenie działań wojsk sojuszniczych" - wyjaśniono.

MON podkreślił, że jest to też jedna z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, która stale bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach zarówno w Europie jak i na całym świecie. Jako jedna z dwóch jednostek w Polsce dysponuje samolotami F-16.