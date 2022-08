W poniedziałek szef MSZ uda się do Słowenii; we wtorek i środę - na spotkaniu szefów MSZ państw UE w Pradze

W poniedziałek szef MSZ udaje się do Słowenii, gdzie weźmie udział w Bled Strategic Forum; we wtorek i w środę weźmie udział w spotkaniu szefów MSZ państw UE w Pradze. Wśród poruszanych tam tematów ma być m.in. kolejny pakiet sankcji na Rosję i kwestia ograniczenia wydawania wiz dla obywateli tego kraju.

"Pan minister udaje się w poniedziałek do Słowenii na Bled Strategic Forum, odbywające się rokrocznie spotkanie o tematyce międzynarodowej z udziałem znaczących polityków europejskich; spotka się również ze swoim słoweńskim odpowiednikiem. W rozmowie z nim będzie z nim poruszał tematy z zakresu polityki bilateralnej oraz kwestie związane z agresją Rosji na Ukrainę" - poinformował PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Konferencja w Bled odbywa się od 2006 r., a jej organizatorami jest rząd Słowenii i słoweński think-tank Centre for European Perspective. Według opublikowanego przez organizatorów Forum programu minister Rau weźmie udział w panelu "How many Europes in Europe? (Jak wiele Europ w Europie?)".

Bezpośrednio ze Słowenii minister udaje się do Pragi, gdzie we wtorek i w środę na nieformalnym posiedzeniu spotkają się ministrowie spraw zagranicznych UE w formule Gymnich. Jest ono tradycyjnie organizowane przez kraj, który sprawuje przewodnictwo w UE - obecnie Czechy.

Ponadto - zapowiedział Łukasz Jasina - minister Rau odbędzie w Pradze "liczne spotkania bilateralne", o których resort dyplomacji będzie informować pod koniec tygodnia, w momencie, gdy zostaną one potwierdzone.

Pytany, czy wiodącym tematem spotkania będzie kwestia ograniczenia wydawania wiz wjazdowych dla Rosjan, rzecznik MSZ powiedział, że ten temat będzie przez Polskę poruszany. "Będziemy zachęcać do ograniczenia wydawania wiz do niezbędnego minimum i ograniczenia ruchu turystycznego dla obywateli tego kraju tak bardzo, jak tylko jest to możliwe" - powiedział, zaznaczając, że decyzja w tej sprawie będzie należała do krajów UE.

Podkreślił, że polski rząd jest zwolennikiem jak najszerszego ograniczenia wydawania wiz, z wyjątkami obejmującymi między innymi wizy humanitarne, o ile państwa UE się na to zgodzą.

"Ponadto wśród tematów omawianych będzie całość polityki europejskiej, kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym Europy, kwestie związane ze stosunkami UE z Ukrainą, z krajami afrykańskimi, a także kolejny pakiet sankcji na Rosję. Polska dąży do wprowadzenia takiego pakietu we współpracy z europejskimi partnerami. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami, zobaczymy co będzie efektem tych rozważań" - powiedział rzecznik MSZ.

Jasina był pytany także o przedstawiony przez szefa litewskiego MSZ Gabrieliusa Landsbergisa pomysł by - jeśli nie uda się przekonać wszystkich krajów UE do niewydawania Rosjanom wiz turystycznych - pięć krajów graniczących z Rosją mogłoby stworzyć regionalny blok i nie przyjmować rosyjskich turystów. Według litewskiego ministra takie porozumienie mogłoby objąć Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę. Zakaz nie dotyczyłby rosyjskich dysydentów.

Dopytywany, czy można to nazwać "planem minimum" do osiągnięcia w najbliższym czasie, Jasina zaznaczył, że te decyzje mają charakter polityczny i nie może obecnie tego komentować.

Czechy, które sprawują teraz prezydencję w UE, podały przed dwoma tygodniami, że zakaz wydawania wiz dla wszystkich obywateli Rosji mógłby uzupełnić wspólnotowe sankcje wobec Moskwy. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk 14 sierpnia w rozmowie z PAP poinformował, że Polska pracuje nad opracowaniem koncepcji, która pozwoli na niewydawanie wiz obywatelom Rosji. Podobną decyzję w kontekście zakazu wydawania wiz turystycznych dla Rosjan podjęły m.in. Finlandia, Estonia, Łotwa i Dania.

Polska od kilku miesięcy nie wydaje wiz turystycznych obywatelom FR. Obecnie otrzymują je wyłącznie Rosjanie, którzy z racji wykonywanej pracy muszą przekroczyć granicę polsko-rosyjską, m.in. kierowcy ciężarówek, dyplomaci, a także osoby posiadające Kartę Polaka i członkowie rodzin obywateli Polski i innych państw UE.

Przeciwko całkowitemu zakazowi wydawania wiz turystycznych dla obywateli Rosji opowiedziała się Grecja, Cypr, Niemcy, a także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wprowadzenie takiego środka popierają - oprócz trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii - Finlandia, Dania, Norwegia, Polska i Czechy.

Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky powiedział "Rzeczpospolitej", że "w sytuacji, gdy Rosja wypowiedziała wojnę wszystkim międzynarodowym zasadom w sferze bezpieczeństwa, chyba możemy wprowadzić taki środek". Czeski minister podkreślił, że chodzi wyłącznie o wizy turystyczne, wciąż natomiast możliwe byłoby wydawanie wiz humanitarnych. Według dziennika nie zgadza się on z argumentem, że zaprzestanie wydawania wiz turystycznych uderzy w zwykłych Rosjan. "Oni nie jeżdżą do UE. Te wizy dostają przedstawiciele rosyjskich elit" - zauważył.