W poniedziałek dodatkowe świadczenie, czyli tzw. trzynasta emerytura, trafi do kolejnych 1,8 mln osób; kwota wypłat to około 2,4 mld zł – przekazała PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg. Tym samym od początku kwietnia do emerytów i rencistów trafi już blisko 11,3 mld zł - dodała.

Od 1 kwietnia realizowane są wypłaty trzynastych emerytur. Świadczeniobiorcy otrzymują dodatkowe pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.

W poniedziałek trzynasta emerytura trafi do kolejnych 1,8 mln osób, a kwota wypłat wyniesie około 2,4 mld zł. "Od początku kwietnia do emerytów i rencistów - łącznie z dzisiejszymi wypłatami - trafiło już blisko 11,3 mld zł. Dodatkowe wsparcie otrzymało niemal 8,5 mln osób" - wskazała minister rodziny Marlena Maląg.

"Wyższa waloryzacja świadczeń, emerytura bez podatku, a także dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów, jakim jest trzynasta emerytura, ułatwiają przede wszystkim osobom starszym mierzenie się ze wzrostem cen. Sprawiają, że nie jest on aż tak drastycznie odczuwalny w portfelach seniorów" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Przypomniała, że w sumie w tym roku "trzynastkę" otrzymają wszyscy emeryci i renciści bez względu na dochody, a więc ok. 9,7 mln osób. "To ważne wsparcie. A przypomnę, że w drugiej połowie roku do większości emerytów i rencistów trafi także czternasta emerytura" - zaznaczyła Maląg.

Zgodnie z przepisami trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.