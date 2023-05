W poniedziałek w Sopocie Ogólnopolski Kongres Rozwiązań Ubezpieczeniowych dla Podmiotów Leczniczych

Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów to główne zagadnienia Ogólnopolskiego Kongresu Rozwiązań Ubezpieczeniowych dla Podmiotów Leczniczych, który w poniedziałek będzie obradował w Sopocie.

Organizatorem spotkania jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).

"Jesteśmy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, które z samej zasady nie działa dla zysku. Ubezpieczenia wzajemne opierają się na współpracy i solidarności. I ta wzajemność zobowiązuje. Ubezpieczamy już niemal 200 szpitali w Polsce, dlatego tym bardziej poczuliśmy się zobowiązani, aby stworzyć cykliczne forum spotkań środowiska medycznego: lekarzy i menedżerów służby zdrowia, a także prawników i ekspertów od ubezpieczeń. Taki cel ma organizowany przez nas już po raz drugi kongres" - wskazał w wypowiedzi dla PAP prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Spotkania, jak dodał, koncentrują się na tym, jak podnosić jakość opieki zdrowotnej i dbać o bezpieczeństwo pacjentów.

"Jedno wynika z drugiego. Gdy przedmiotem działalności ubezpieczonych jest ludzkie zdrowie, bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka odgrywają wiodącą rolę. Lekceważenie ich może bowiem nieść nieodwracalne skutki dla pacjentów - takie, których nie zrekompensują żadne pieniądze" - stwierdził.

Drogą do zwiększania bezpieczeństwa pacjentów jest - jak kontynuował prezes TUW PZUW - lepsza jakość opieki nad nimi i prewencja.

"Hołdujemy zasadzie, że lepiej przewidywać zagrożenia i im zapobiegać, niż zmagać się z ich skutkami. I temu służy cały szereg działań, które podejmujemy i o których będziemy rozmawiać na kongresie" - zaznaczył Kiliński.

Wyjaśnił, że polegają one m.in. na bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy i personelu medycznego. Ich elementem jest też finansowe wsparcie szpitali w zakupie sprzętu i innych inwestycjach na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów. Uzupełnieniem tych działań mają być badania opinii pacjentów.

"Dlatego we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta wprowadzamy projekt Szpital 360, który przedstawimy na kongresie" - zapowiedział prezes TUW PZUW.

Wśród omawianych zagadnień znajdzie się m.in. to, jak zadbać o pacjentów i podnosić jakość opieki zdrowotnej, jak zmniejszać ryzyko niepożądanych zdarzeń i co robić, gdy pojawi się problem. Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jakie wyzwania finansowe stoją przed systemem ochrony zdrowia i jak skutecznie na nie odpowiadać. Poruszany będzie także temat korzyści, jakie niesie współpraca podmiotów leczniczych i co wnosi wzajemność w ubezpieczeniach.

Podczas kongresu premierę będzie miał wydany pod patronatem Rady Naukowej TUW PZUW poradnik dla pacjentów "Vademecum zdrowia", swoiste kompendium wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej.

"Zdajemy sobie sprawę, że wykrycie choroby, nawet gdy jeszcze nie daje objawów, ułatwia jej leczenie i zwiększa szanse na wyzdrowienie. Dlatego stawiamy na edukację zdrowotną i profilaktykę" - zaznaczył Kiliński.

Wyjaśnił, że "Vademecum zdrowia" podpowiada, jakie badania, w jakim wieku i jak często należy robić. Opisuje dolegliwości, które mogą być oznaką poważnych schorzeń. Instruuje, co należy zrobić, gdy się pojawią. Wyjaśnia, jak się przygotować do wizyty u lekarza, do badań i do pobytu w szpitalu. Ma motywować do troski o zdrowie, a także pomagać w leczeniu i rekonwalescencji.

Więcej informacji na temat kongresu znaleźć można na stronie internetowej kongresdlaszpitali.pl