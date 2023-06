W poniedziałek w Warszawie spotkanie ministra SZ z szefem MSZ Rwandy w ramach narady ambasadorów

Szef MSZ Rwandy Vincent Biruta - będzie gościem honorowym podczas tegorocznej narady ambasadorów, której inauguracja odbędzie się w poniedziałek Warszawie. Tego dnia zaplanowano także spotkanie szefów MSZ Polski i Rwandy oraz ich wspólną konferencję prasową.

W poniedziałek rano z udziałem szefa MSZ Zbigniewa Raua odbędzie się otwarcie narady ambasadorów. Jak przekazało biuro prasowe resortu dyplomacji, minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Rwandy weźmie w niej udział w charakterze gościa honorowego oraz głównego mówcy.

Przed południem odbędzie się także konferencja prasowa z udziałem obu ministrów.

Następnie, jak przekazało MSZ, minister Rau odbędzie konsultacje polityczne z rwandyjską delegacją. Głównymi tematami spotkania będą relacje gospodarcze, współpraca w obszarze edukacji i cyberbezpieczeństwa, zielonych technologii a także wojna na Ukrainie.

Po południu ambasadorowie zostaną przyjęci przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Narada Ambasadorów RP to cykliczne spotkanie organizowane na ogół latem, na które zapraszani są ambasadorzy, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, a także kandydaci na ambasadorów. Jest to okazja do podsumowania tego, co wydarzyło się w polityce zagranicznej w ostatnich miesiącach oraz omówienia planów na przyszłość.