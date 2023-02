W poniedziałek zbiera się klub KO z udziałem Donalda Tuska

W poniedziałek ma się zebrać klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej z udziałem lidera PO Donalda Tuska. Tematem obrad ma być nie tylko najbliższe posiedzenie Sejmu, ale także zbliżająca się kampania wyborcza, a także stosunki w opozycji po głosowaniu nad nowelą ustawy o SN.

Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej ma zebrać się w poniedziałek wieczorem w Warszawie.

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński powiedział PAP, że choć klub zbiera się m.in. w związku z rozpoczynającym się we wtorek trzydniowym posiedzeniem Sejmu, tematem będą również kwestie niezwiązane bezpośrednio z obradami izby.

"Jest do omówienia kilka kwestii. Pierwsza kwestia to oczywiście zbliżające się wybory, kilka nowych aktywności, w które zaangażowani będą parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Druga kwestia do podsumowanie gorącego początku roku, głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym, zachowania partii Szymona Hołowni i napięć, jakie były z tym związane" - przekazał Kierwiński.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS. Według autorów nowelizacja ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizację poparli niemal wszyscy posłowie PiS, przeciwko był koalicjant PiS - Solidarna Polska, a także Konfederacja i Polska 2050. Posłowie KO, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu. Według wcześniejszych ustaleń, Polska 2050 też miała się wstrzymać od głosu, ale ugrupowanie Szymona Hołowni w ostatniej chwili, jak przyznają politycy innych ugrupowań opozycyjnych, zmienili zdanie i postanowili być przeciw projektowi, wyłamując się ze wspólnego frontu opozycji.

Inne formacje opozycyjne, zwłaszcza PO, zareagowały dużym niezadowoleniem na zachowanie Polski 2050. Po posiedzeniu zarządu PO, który zebrał się 19 stycznia, politycy tej partii mówili PAP, że m.in. w związku z nielojalnym zachowaniem Polski 2050 Szymona Hołowni Platforma szykuje się do samodzielnego startu w wyborach, choć zarazem nie wyklucza rozmów w sprawie bloku wyborczego z innymi ugrupowaniami.

"Myślę, że projekt wspólnej listy został dziś domknięty przez Szymona Hołownię, choć zobaczymy, co się w ciągu kilku następnych miesięcy wydarzy w polskiej polityce; na razie przygotowujemy KO do wyborów" - mówił wówczas Kierwiński, komentując słowa Hołowni z 21 stycznia, że "na stole powinny być teraz wszystkie opcje - od jednej listy do samodzielnych startów, a decyzja powinna zapaść po dokładnym policzeniu wszystkich wariantów".

Spór łagodził Donald Tusk, które na Twitterze napisał, że "nie ma wrogów po stronie demokratycznej". "Szanując partnerów i ich decyzje, wzywam wszystkich pragnących zmiany i wierzących w zwycięstwo: chodźmy razem!" - apelował szef PO. Szymon Hołownia zapowiedział w sobotę w rozmowie z PAP, że konkretną wizję startu w wyborach jego ugrupowanie przedstawi jeszcze w lutym.