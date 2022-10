W Poroninie powstanie pomnik pioniera radioterapii onkologicznej Franciszka Łukaszczyka

W Poroninie powstanie pomnik pioniera radioterapii onkologicznej w Polsce Franciszka Łukaszczyka–Tadego, który pochodził właśnie z gminy Poronin. Był uczniem Marii Skłodowskiej-Curie, a w czasie wojny w swoim domu ukrywał promieniotwórczy rad.

W czwartek w Poroninie ogłoszono zwycięzcę konkursu na projekt pomnika Franciszka Łukaszczyka-Tadego. Autorem jest pochodzący z Poronina Wojciech Łacek - absolwent liceum plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Jak zapewniła wójt gminy Poronin Anita Łukaszczyk, pomnik stanie w przyszłym roku, władze gminy na ten cel chcą pozyskać środki finansowe, między innymi z ministerialnego programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej".

"Pomnik profesora Łukaszczyka w Poroninie to pewien dług, który jak społeczeństwo mamy do spłacenia naszemu rodakowi. Twarz profesora Łukaszczyka zaproponowana przez artystę jest wyjątkowo piękna, mądra, refleksyjna i myślę, że właśnie takiego profesora znała Maria Skłodowska-Curie. To oblicze jest właśnie z okresu, kiedy profesor intensywnie współpracował z naszą noblistką" - mówiła wójt Poronina Anita Żegleń.

Szacunkowo koszt wykonania pomnika wyniesie około 140 tys. zł.

Pomnik składa się z popiersia medyka umieszczonego na granitowym obelisku i tworzy większą całość z granitowym blokiem ze szczeliną, do którego symbolicznie chowany jest promieniotwórczy pierwiastek rad. Jak wyjaśnił autor projektu Wojciech Łacek, ta kompozycja symbolizuje bohaterski czyn Łukaszczyka-Tadego, który pod ostrzałem niemieckich bomb podczas Powstania Warszawskiego, podstępem wyniósł z Miejskiego Szpitala Przeciwrakowego rad i w plecaku przewiózł pierwiastek i ukrył w swoim domu w Poronnie.

"W moim projekcie chciałem również wskazać pochodzenie góralskie Franciszka Łukaszczyka-Tadego, umieszczając na granitowym bloku symbol góralskiej spinki. Na obelisku zostały także umieszczone dwa odznaczenia państwowe Franciszka Łukaszczyka czyli Zloty Krzyż Zasługi i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dodatkowo istotna będzie gra świateł robiąc wrażenie promieniowania" - opowiadał autor projektu pomnika.

Prof. Franciszek Łukaszczyk - Tady urodził się w 1897 roku w Bustryku w gminie Poronin. Po ukończeniu Gimnazjum w Zakopanem studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył praktykę radiologiczną w Paryżu pod kierunkiem Marii Skłodowskiej-Curie. Uczył się także w Berlinie, Hamburgu i Sztokholmie. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej.

"Współpracował z najwybitniejszymi naukowcami i lekarzami swoich czasów, a kiedy z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie w 1932 r. utworzono w Warszawie Instytut Radowy, a noblistka przekazała do niego 1 gram radu, Franciszek Łukaszczyk został pierwszym dyrektorem placówki. Był on wybitnym lekarzem i naukowcem oraz człowiekiem o wielkiej odwadze i wielkim heroizmie" - opowiadała wójt Poronina.

Po wojnie Franciszek Łukaszczyk-Tady uczestniczył w odbudowie Instytutu Radowego i prowadził badania nad leczeniem nowotworów. Zmarł w wyniku choroby popromiennej w 1956 r.