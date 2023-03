W prowincji Kadyks znaleziono budowle, z których mogła korzystać kultura Tartessos

W prowincji Kadyks, we wspólnocie autonomicznej Andaluzji, na południu Hiszpanii zespół archeologów odnalazł budowle, z których miała korzystać kultura Tartessos. Jedną z nich jest podziemny kanał wodny.

Jak podał w komunikacie Uniwersytet Kadyksu, poszukiwania prowadzone w gminie Medina-Sidonia, m.in. przy pomocy georadaru, potwierdziły, że w rejonie osiedla Las Penuelas znajdują się dwie podziemne budowle, z których prawdopodobnie w przeszłości korzystała starożytna kultura Tartessos. Jej rozkwit przypadł na lata 750-600 p.n.e.

Hiszpańska uczelnia wskazała, że odnalezione budowle są zbieżne z zaprezentowaną w 2016 r. tezą autora książki pt. "Tartessos. Nowy paradygmat" Alberto Porlana, badacza w dziedzinie toponimii, zgodnie z którą na terenie andaluzyjskiej gminy znajdowała się starożytna stolica Tartessos.

Według archeologa Ernesto Rangela, biorącego udział w studium Uniwersytetu Kadyksu, istnienie dwóch budowli w Las Penuelas potwierdziły już badania, w trakcie których korzystano m.in. z sond. Potwierdziły one, że odkrytymi strukturami podziemnymi są prawdopodobnie kanał do przesyłu wody, a także rowy przypominające okopy.

Dodał, że wykonano też zdjęcia lotnicze oraz satelitarne, które dowodzą, że budowle te mogły mieć formę czworokąta.

Z dotychczasowych badań hiszpańskich archeologów wynika, że podziemny kanał wodny miał szerokość 24 metrów i głębokość 3 m. Naukowcy twierdzą, że prawdopodobnie był on połączeniem dwóch odgałęzień rzeki Alamo.

Badacze przypomnieli, że wykonane przez Narodowy Instytut Geograficzny (IGN) Hiszpanii zdjęcia lotnicze nad tym obszarem potwierdziły istnienie położonych w pobliżu kanału cieni rowów, które mogły służyć do celów obronnych.

Archeolodzy poinformowali, że w odległości około 50 m od ścian kanału znaleźli 20 położonych równolegle do niego rowów. Naukowcy przyjęli założenie, że z uwagi na fakt, iż miały one 40 cm szerokości i 2 m głębokości, mogły służyć do celów obronnych.

Autorzy studium dodali, że w trakcie dalszych prac konieczne będzie udrożnienie obu zasypanych ziemią budowli.

Hiszpańscy archeolodzy zapowiedzieli, że w najbliższych tygodniach przystąpią do kolejnego etapu prac wykopaliskowych. Dodali, że poszukiwania kolejnych budowli w domniemanej stolicy Tartessos, na które zgodę wydały już władze gminy Medina-Sidonia, ruszą najpóźniej do maja 2023 r.

Kultura Tartessos, która upadła w IV w. p.n.e., budzi wiele dyskusji wśród archeologów, szczególnie w kwestii jej lokalizacji oraz możliwych powiązań z Fenicjanami. Główne miasto Tartessos, słynące z handlu metalami szlachetnymi, niektórzy badacze umiejscawiają w rejonie Kadyksu.