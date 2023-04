W Przemyślu powstaje nowy most kolejowy przez San

W Przemyślu na Podkarpaciu trwa budowa nowego mostu kolejowego przez San. Inwestycja o wartości ok. 60 mln zł ma być gotowa pod koniec tego roku. Budowa mostu została dofinansowana ze środków unijnych, z programu Infrastruktura i Środowisko.

We wtorek na konferencji prasowej na placu budowy poinformowano o przebiegu prac przy budowie mostu. Dyrektor regionu południowego PKP PLK Mateusz Wanat podkreślił, że spółka realizuje największy w ostatnich latach program modernizacji infrastruktury kolejowej, obejmujący również budowę nowych obiektów inżynieryjnych.

- Tu budujemy most w Przemyślu, na Sanie. To bardzo ważny obiekt nie tylko na kolejowej mapie Polski. Obiekt, który ma ponad 160 lat i był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Również dzisiaj pełni bardzo ważną funkcję w komunikacji kolejowej, nie tylko tej regionalnej, krajowej, ale również międzynarodowej - dodał.

Most kolejowy na Sanie powinien być gotowy do końca 2023 roku

Wanat zaznaczył, że zgodnie z przyjętym projektem i technologią istniejące przęsła zostaną rozsunięte na boki. - Będą miały nowe życie, będą dalej służyły mieszkańcom Przemyśla, a w miejsce istniejącego obiektu zostanie wybudowany nowy most o bliźniaczej konstrukcji - tłumaczył.

Przedstawiciel kolejowej spółki zapewnił, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem; wybudowane zostały już m.in. nowe konstrukcje podpór. Wanat zapowiedział, że pod koniec roku inwestycja powinna być już gotowa.

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch zwrócił uwagę, że Przemyśl w ostatnim czasie stał się bardzo ważnym węzłem komunikacji międzynarodowej. - To tutaj setki tysięcy uchodźców przechodziło przez dworzec, korzystało z naszych kolei. Dlatego to jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu - tłumaczył. Dodał, że na Podkarpaciu PKP PLK prowadzi wiele inwestycji; wymienił m.in. remont linii 102 czy budowę nowych przystanków kolejowych.

Kierownik kontraktu ze strony PKP PLK Kamil Mergel powiedział, że prace przy budowie nowego mostu trwają od listopada ub.r.

Nowy most będzie miał sześć przęseł i niemal 200 metrów długości

- Do tej pory udało nam się rozbudować skrajne elementy jeśli chodzi o podpory, zarówno po stronie wschodniej, jak i zachodniej. W ubiegłym tygodniu przesunęliśmy trzy przęsła nitki wschodniej na docelowe miejsce, one w najbliższych dniach zostaną zamontowane na stałe. W połowie maja br. zamierzamy uruchomić ruch pociągów tym objazdem i zwolnimy tym samym konstrukcję zachodnią. I będzie ona analogicznie rozsuwana i tym sposobem uzyskamy miejsce pod dwie nowe konstrukcje nowego mostu kolejowego - mówił.

Mergel zapewnił, że wszystkie prace przy inwestycji przebiegają bez problemów. Dodał, że do końca roku spółka chce przywrócić ruch na obu torach mostu; wówczas rozpoczną się prace przy remoncie dróg, które przebiegają pod mostem.

Sześcioprzęsłowy most będzie miał blisko 200 metrów długości. Kształtem będzie nawiązywał do starej, historycznej konstrukcji. Natomiast stare przęsła mają być przeznaczone m.in. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Pozostałe przęsła zostaną wykorzystane przez Muzeum Ziemi Przemyskiej do przygotowania wystawy plenerowej.