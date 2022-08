W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie nauczycielskich związków zawodowych

Przedstawiciele trzech nauczycielskich związków zawodowych rozmawiali we wtorek o podjęciu wspólnych działań, w tym ewentualnych protestacyjnych. Po spotkaniu zadeklarowali chęć dalszych rozmów. W przyszłym tygodniu ma dojść do kolejnego spotkania.

W spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie rozmawiali przedstawiciele trzech nauczycielskich związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata". Spotkanie trwało ponad godzinę.

"Spotkanie przedstawicieli trzech największych central związkowych miało charakter informacyjnych. Omówiliśmy sytuację dramatyczną polskich nauczycieli w oświacie. Powiedzieliśmy również o działaniach naszych związków, dotyczących poprawy tej sytuacji. Wymieniliśmy się poglądami na temat przyszłych działań" - powiedział na briefingu po spotkaniu Zbigniew Świerczek z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Wskazał, że chodzi o działania dotyczące zarówno podwyżek od 1 września br., jak i od stycznia 2023 r.

"Nadal najważniejsza, i wszyscy to podkreśliliśmy, jest zmiana systemu wynagradzania. I tutaj nasz cel jest wspólny. Sądzę, że nieważna jest druga dojścia do tego celu, ale będziemy się starać, żeby ten system aktualny, przestarzały, nieprzystający do rzeczywistości został zmieniony" - dodał Świerczek.

"Dobrze, że spotkaliśmy się. Dobrze, że była okazja do wymiany opinii i poglądów. Związek Nauczycielstwa Polskiego zadał także pytanie dotyczące możliwości tworzenia międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego, jesteśmy zainteresowani współpracą. Mam nadzieję, że kolejne spotkania w nadchodzącym tygodniu, wierzę, że do nich dojdzie, przybliżą nas do tego, byśmy mówili nie tylko o przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości środowiska edukacyjnego, mając na uwadze także środowisko szkolnictwa wyższego, którego sytuacja nie jest wcale lepsza" - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz.

"W imieniu Forum Związków Zawodowych, i związków zawodowych zrzeszonych w tej centrali, potwierdzamy wolę współdziałania w celu rozwiązania podstawowych, strategicznych kwestii, jeśli chodzi o nauczycieli" - wskazał przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" Sławomir Wittkowicz.

"Głównym naszym priorytetem jest podwyżka płac nauczycieli dyplomowanych i mianowanych jeszcze w 2022 r., ponieważ dotyczy to kwestii pewnych decyzji politycznych, myślę, że w przyszłym tygodniu, po następnym spotkaniu przedstawicieli trzech reprezentatywnych związków zawodowych uda nam się już podać państwu szczegóły, w jaki sposób chcemy do tego dojść" - dodał.

"Cały czas jesteśmy zainteresowani współpracą, tego oczekuje od nas całe środowisko. Dla nas rzeczą wtórną jest, kto będzie autorem dobrych zmian w polskiej oświacie, a także dobrych zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Interesuje nas efekt" - podkreślił Wittkowicz.

Świerczek przypomniał, że 1 września spotyka się po raz kolejny Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Odniósł się do pytania, czy związkom po obecnym spotkaniu jest bliżej do współpracy i jakie formy współpracy czy ewentualnego protestu wchodzą w grę.

"To dzisiejsze spotkanie wskazuje już na to, że te działania mają osiągnąć cele, które sobie założyliśmy. W jakich rozmiarach i formach to współdziałanie czy współpraca będzie, podjęte zostanie po decyzjach naszych organów statutowych".

W ubiegłym tygodniu we wtorek w MEiN odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji samorządowych poświęcone przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2022/2023 i wynagrodzeniom nauczycieli. Ze strony kierownictwa MEiN padła propozycja podniesienia od 1 stycznia 2023 r. o 9 proc. określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Po spotkaniu związkowcy powiedzieli dziennikarzom, że są rozczarowani tą propozycją.

W środę Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę, w której postanowiło ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach związku, m.in. przez oflagowanie i oplakatowanie placówek, a także zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną o narastających problemach systemu edukacji.

ZNP i WZZ "Forum-Oświata" domaga się wzrostu wynagrodzeń wszystkich nauczycieli już od 1 września 2022 r. o 20 proc. Bowiem zgodnie z nowelizacją ustawy Karta nauczyciela od 1 września wzrosnąć mają tylko wynagrodzenia nauczycieli początkujących, pozostałych się nie zmienią.

Z kolei KSOiW NSZZ "Solidarność" opowiada się za wzrostem wynagrodzeń wszystkich nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej inflacji.

Niezależnie od tego od dawna wszystkie trzy związki chcą zmiany systemu wynagradzania nauczycieli poprzez powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.