W przyszłym tygodniu szef MSZ odwiedzi Holandię i Słowację; w kolejnym - Indie

Holandia i Słowacja - będą celami wizyt ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w przyszłym tygodniu. W niedzielę po świętach szef polskiej dyplomacji wyruszy do Indii; będzie to pierwsza od dłuższego czasu wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w tym kraju.

"Pan minister Rau w środę po świętach będzie uczestniczył w inauguracji polsko-holenderskiego formatu, który jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszych kontaktach dwustronnych. To jest Konferencja Utrechcka, poświęcona między innymi prawu międzynarodowemu, gdzie spotykają się przedstawiciele bardzo różnych środowisk" - powiedział PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Jasina zaznaczył, że ministrowie spraw zagranicznych: Polski i Holandii - Zbigniew Rau i Wopke Hoekstra - tego dnia wezmą udział w otwarciu tego forum, a później będą uczestniczyli w jego obradach. Zapowiedział, że odbędą się ponadto bilateralne rozmowy poświęcone stosunkom pomiędzy oboma państwami oraz kwestii Ukrainy.

Konferencja Utrechcka to polsko-holenderskie konsultacje eksperckie. Zainaugurowane zostały w 1999 r. przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii, Bronisława Geremka i Joziasa van Aartsena, w celu wsparcia polskich przygotowań do akcesji do UE. Obecnie Konferencja Utrechcka stanowi forum wymiany poglądów pomiędzy Polską a Holandią w kwestiach europejskich.

Z kolei w piątek Zbigniew Rau będzie uczestniczył w polsko-słowackich konsultacjach rządowych. "Tu też program przewiduje dwustronne spotkanie z szefem słowackiego resortu dyplomacji Ivanem Korczokiem; ministrowie będą rozmawiali o kwestiach dwustronnych, Ukrainie, bezpieczeństwie w regionie i o kwestiach związanych z działalnością Grupy Wyszehradzkiej" - przekazał Jasina.

"W następną niedzielę natomiast minister wyleci do New Delhi, gdzie złoży dwudniową wizytę bilateralną, pierwszą od dłuższego czasu dwustronną wizytę polskiego ministra spraw zagranicznych w Indiach. Spotka się ze swoim indyjskim odpowiednikiem (Subrahmanyamem Jaishankarem - PAP), z dziennikarzami, weźmie też udział w obradach Raisina Dialogue, forum współpracy międzynarodowej, które także będzie się odbywało w Indiach. Zabierze na nim głos nie tylko w charakterze szefa polskiej dyplomacji, ale też przewodniczącego OBWE" - dodał rzecznik MSZ.

Raisina Dialogue to wielostronna konferencja odbywająca się corocznie w New Delhi w Indiach. Po raz pierwszy odbyła się w 2016 roku; od tego czasu jest najważniejszym takim forum w Indiach poświęconym geopolityce i geoekonomii.

wni/ mrr/