W radiowej Jedynce cykl "Ufam, że mnie słyszycie. Alfabet Jana Pawła II"

W Programie 1 Polskiego Radia do 2 kwietnia można słuchać cyklu "Ufam, że mnie słyszycie. Alfabet Jana Pawła II". Tytuł cyklu nawiązuje do treści homilii wygłoszonej przez papieża w Gnieźnie podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski.

Jak podkreślono w przesłanym PAP komunikacie, tytuł "Ufam, że mnie słyszycie. Alfabet Jana Pawła II" nawiązuje do treści homilii wygłoszonej przez papieża w Gnieźnie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. "Wyraził on wówczas nadzieję, że to, co mówi na polskiej ziemi, dociera za pomocą środków masowego przekazu do rodaków na całym świecie, co w ówczesnej sytuacji politycznej wcale nie było oczywiste" - napisano.

"Kiedy papież Jan Paweł II po raz pierwszy odwiedził Polskę, wszędzie witały go tłumy wiernych, które w skupieniu słuchały jego nauk. Dziś w słowach +Ufam, że mnie słyszycie+ wybrzmiewa już inne oczekiwanie. Pragnienie, aby przesłanie Jana Pawła II było wciąż poznawane i aby kolejne pokolenia potwierdzały jego aktualność" - zaznaczono.

Wydany w 2019 r. przez Agencję Muzyczną dwupłytowy album "Ufam, że mnie słyszycie" ukazał się w związku z 40. rocznicą Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.

Cyklu "Ufam, że mnie słyszycie. Alfabet Jana Pawła II" można słuchać w Programie 1 Polskiego Radia od 10 marca do 2 kwietnia od poniedziałku do piątku o godz. 18.36, w soboty o godz. 18.33, zaś w niedziele o godz. 18.25.

