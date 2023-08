W Radzyminie przekazano klucz do Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

We wtorek burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński przekazał dyrektorowi Muzeum Niepodległości w Warszawie, Tadeuszowi Skoczkowi klucz do nowego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Mieści się ono w zrewitalizowanym budynku Domu Pielgrzyma z 1935 r. i jest oddziałem Muzeum Niepodległości.

We wtorek burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński symbolicznie przekazał dyrektorowi Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeuszowi Skoczkowi klucz do nowego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.

"Wydawało się, że jest rzecz bardzo trudna do wykonania. I tak też było w rzeczywistości. Radzymin długo zabiegał o upamiętnienie tego bohaterskiego miasta. W 1920 r. to tutaj decydowały się losy naszej ojczyzny. Także wielki Polak, ojciec święty Jan Paweł II odwiedził to miasto i to miejsce w czasie swojej pielgrzymki. To jest symbol wydarzenia o znaczeniu światowym, bo przecież rewolucja bolszewicka, +po trupie białej polski+, miała ogarnąć całą Europę i cały świat. Dziś, po 103 latach od tamtych wydarzeń możemy państwu przekazać nowy obiekt muzealny. To inwestycja godna bohaterów, którzy oddali życie, walcząc o naszą wolność" - powiedział obecny na uroczystości marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

"Historia zatoczyła koło. po 103 latach od ataku na Polskę, Rosja znów uderzyła. Tym razem na swojego sąsiada - Ukrainę, która kiedyś była republiką ZSRS. Obserwujemy, jak wobec swoich najbliższych braci i sióstr potrafią stosować przemoc i zbrodnicze metody. Wolności i niepodległości nie otrzymuje się raz na zawsze. Trzeba ich strzec i pamiętać, o tych, którzy o wolność i niepodległość walczyli i oddawali życie" - podkreślił.

"Mieliśmy imperatyw moralny, że musimy to zrobić. Udało się zorganizować to muzeum w oparciu o trzy zasady: dzięki samorządności, solidarności i pomocniczości. Czasem takie inicjatywy nie mają przyjaciół, tylko recenzentów. Niektórzy patrzą czy się uda, czy nie uda. A myśmy to po prostu zrobili" - podsumował.

"Dzisiejsza uroczystość jest swego rodzaju hołdem dla poległych w tej historycznej bitwie. Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie jest przykładem dobrej współpracy między samorządami, której efekty będą służyć przyszłym pokoleniom. Przeznaczamy na ten cel prawie pięć i pół miliona złotych" - wyjaśnił.

"Polska czekała 103 lata, aby upamiętnić zwycięską bitwę 1920 r. Radzymin czekał 103 lata, aby upamiętnić swoich bohaterów. W 2019 r. z panem marszałkiem Struzikiem podpisaliśmy list intencyjny. Mimo wszystko wielu wówczas nie wierzyło, że to muzeum powstanie. Zrewitalizowaliśmy Dom Pilegrzyma, który powstał w 15. rocznicę Bitwy Warszawskiej i dziś jest to siedziba Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie" - powiedział burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.

"Chcemy przybliżyć zwiedzającym tematykę związaną ze starciem stoczonym między 13 a 25 sierpnia 1920 r., a określanym mianem 18. najważniejszej bitwy w dziejach świata. Ekspozycja umożliwi spojrzenie na całe wydarzenie w kontekście dziejów Polski i świata, jak również przez pryzmat lokalny - Radzymina i jego ówczesnych mieszkańców" - powiedział dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek, dodając, że "placówka będzie prowadzić także działalność edukacyjną i naukową we współpracy z innymi instytucjami".

W nowym oddziale Muzeum Niepodległości w Radzyminie będzie prezentowana ekspozycja stała ukazująca Bitwę Warszawską 1920 r. oraz wojnę polsko-bolszewickią. Realizacja wystawy jest planowana w latach 2023-2024. Znajdą się tu materiały z epoki, m.in. odezwy, plakaty, zarządzenia, afisze i inne dokumenty życia społecznego. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z bogatą kolekcją malarstwa tematycznie związanego z rokiem 1920 oraz przypinkami, medalami czy odznakami, które żołnierze prezentowali na swoich uniformach. Otwarcie wystawy jest planowane w 2024 r.

Przed uroczystością, o godz. 14 na Błoniach Ossowskich odbyła się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 2005 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wołominie. Imprezie towarzyszył piknik rodzinny.

Budowa siedziby Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie jest efektem porozumienia pomiędzy samorządem Mazowsza, a gminą Radzymin. Określa ono wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, nieruchomości, a także współfinansowania działalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Pierwotnie porozumienie zakładało sfinansowanie realizacji robót budowlanych w proporcji 50 proc./50 proc., jednak z uwagi na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy samorząd Mazowsza zwiększył swój udział. Całkowita wartość robót budowlanych to ponad 10,1 mln zł, z czego blisko pięć i pół mln stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego. Siedziba o pow. blisko 700 metrów kwadratowych mieści się przy Jana Pawła 64, naprzeciwko Cmentarza Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.