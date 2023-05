W ramach akcji "#SprawdzamyTuska" politycy PiS będą m.in. w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Kielcach

Od piątku politycy PiS ruszają z ogólnopolską akcją "#SprawdzamyTuska", gdzie na konferencjach będą mówić o decyzjach PO. W najbliższych dniach posłowie i ministrowie odwiedzą m.in. Szczecin, Gdańsk, Łódź, Opole, Katowice czy Kielce, ale także szereg mniejszych miejscowości.

Jak poinformował PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek, "w piątek politycy PiS ruszają z ogólnopolską akcją w regionach pod hasłem +#SprawdzamyTuska+". "Będzie to cykl konferencji, które odbędą się w każdym okręgu w najbliższych dniach, w trakcie których parlamentarzyści PiS przypomną, jak zachowywali się politycy Platformy i opozycji, w chwili gdy podejmowane były decyzje dotyczące kluczowych reform z punktu widzenia milionów Polaków" - zapowiedział.

"Pokażemy, jak obłudne i nieprawdziwe są dzisiejsze wypowiedzi polityków z Platformy, zwłaszcza Donalda Tuska, biorąc pod uwagę konkretne głosowania w Sejmie w sprawie 500plus, podniesienia kwoty wolnej od podatku, czy obniżeniu podatku PIT z 17 do 12 proc. Sprawdzamy Tuska i polityków Platformy na konkretach" - oświadczył.

W ramach akcji minister rozwoju Waldemar Buda odwiedzi Łódź w piątek. Także w piątek poseł Bartłomiej Wróblewski będzie w Poznaniu, a poseł Paweł Hreniak w Oławie. W poniedziałek wiceminister funduszy Marcin Horała i poseł Kazimierz Smoliński będą w Gdańsku, poseł Leszek Dobrzyński w Szczecinie, a poseł Marek Matuszewski i były poseł Krzysztof Ciebiada w Pabianicach.

Jak wynika z informacji PAP, politycy będą też m.in. w Katowicach, Kielcach, Bydgoszczy, Piotrkowie Trybunalskim, Opocznie, Łowiczu, Zduńskiej Woli, Białymstoku czy Kartuzach.

Bochenek w rozmowie z PAP ocenił, że "to, co odróżnia nas od konkurentów politycznych, to wiarygodność i prowadzenie polityki w służbie mieszkańcom przez Prawo i Sprawiedliwość". "My zawsze dotrzymujemy słowa" - podkreślił.