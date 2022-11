W ramach kampanii Rodzina Roku do 30 listopada można wysyłać filmik o własnej rodzinie

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Rodzina Roku organizowanej przez Fundację Być Bardziej, do 30 listopada 2022 r. można nadsyłać krótkometrażowy film o rodzinie. Pierwsza edycja odbywa się pod hasłem "Wolny czas spędzamy razem".

W odpowiedzi na kryzys rodziny oraz wydaną przez papieża Franciszka w 2016 r. adhortację apostolską "Amoris laetitia" (radość miłości) i zakończony w 8 grudniu 2021 r. Rok Rodziny ruszyliśmy z kampanią informacyjno-edukacyjnej "Rodzina Roku" - powiedział ks. Andrzej Sikorski z Fundacji Być Bardziej.

"W ten sposób chcemy kształtować pozytywny wizerunek rodziny i zachęcić małżeństwa, aby zdecydował się na większą ilość dzieci oraz szukały czasu na wzajemną komunikację" - powiedział ks. Sikorski.

Duchowny, powołując się na badania CBOS opublikowane w styczniu 2019 r., zwrócił uwagę na rosnącą liczbę rozwodów.

Wynika z nich, że "dwie trzecie Polaków ma w swoim otoczeniu przynajmniej jedną rozwiedzioną osobę, w tym, co dwunasty - sam jest po rozwodzie". Badania CBOS przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2018 r. pokazały, że "zdecydowana większość dorosłych Polaków (67 proc.) ma w swoim otoczeniu przynajmniej jedną osobę, która jest rozwiedziona".

CBOS wskazał, że wśród respondentów znajomość osób rozwiedzionych jest "tym częstsza, im wyższy poziom wykształcenia badanych, większa miejscowość zamieszkania i rzadsze uczestnictwo w praktykach religijnych". Dodano, że relatywnie częściej znajomość osób rozwiedzionych deklarują także badani o najwyższych dochodach per capita, ludzie w wieku od 35 do 44 lat, a w grupach społeczno-zawodowych - kadra kierownicza oraz specjaliści wyższego i średniego szczebla.

Z badania wynika również, że "średnio na trzy zawierane związki małżeńskie przypada jeden rozwód".

Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2019 r. odnotowano 65 tys. 341 rozwodów, a w roku 2020 - 51 tys. 164. To oznacza, że w 2019 r. na 1000 nowych zawartych małżeństw rozwiodło się 356,3, zaś w 2020 r. na 1000 nowych zawartych małżeństw 352,7" - wskazano w Roczniku Demograficznym GUS opublikowanym 21 lipca 2021 r.

W badaniach "Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r." Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 r. - według szacunków - zawarto ponad 145 tys. związków małżeńskich, czyli o ponad 38 tys. mniej, niż rok wcześniej. W tym samym czasie rozwiodło się ok. 51 tys. par małżeńskich, czyli o ok. 14 tys. mniej, niż rok wcześniej. Oceniono, że duży wpływ miała na to pandemia.

Badania CBOS przeprowadzone w dniach 10-17 stycznia 2019 r. pokazały, że 80 proc. respondentów wskazało szczęście rodzinne, jako wartość, którą kierują się w swoim życiu. "Drugą wskazywaną wartością, choć ze zdecydowanie mniejszą liczbą (55 proc.) znalazło się zdrowie zaś na trzecim - spokój (48 proc. respondentów), a na czwartym - grono przyjaciół (45 proc.)" - wynika z badania.

W ocenie ks. Sikorskiego, tym, co przyczynia się do osłabienia relacji w rodzinie, jest "coraz większe tempo życia", "wydłużony wymiar godzinowy pracy", "praca na kilku etatach" czy "spędzanie wolnego czasu przed telewizorem bądź w internacie". "W wielu rodzinach łatwiej dać jest dziecku 20 zł, bądź 30 zł, niż mieć z nim kontakt" - powiedział duchowny. Wspomniał, że "poważnym problemem jest także oddzielne spędzanie czasu przez poszczególnych członków rodziny, np. mama w kuchni, dzieci w swoich pokojach a ojciec zajmuje się jeszcze czymś innym".

Zaznaczył, że trudności w komunikacji można zaobserwować również między pokoleniami.

Ks. Sikorski zwrócił uwagę, że innym problemem jest fakt, iż członkowie rodziny coraz rzadziej spotykają się przy wspólnym stole, co, jak ocenił, "nie przyczynia się do budowania rodziny, jako wspólnoty".

Hasłem I edycji kampanii Rodzina Roku są słowa - "Wolny czas spędzamy razem". "Pandemia pokazała, że nie zawsze ludzie potrafią w sposób konstruktywny spędzać czas wolny. W związku z tym, chcemy pokazać przykłady rodzin, które potrafią znaleźć czas dla siebie i w sposób kreatywny wspólnie go spędzać, z korzyścią dla każdego z członków wspólnoty" - wyjaśnił ks. Sikorski. Jako przykład wskazał "rodzinne gry w planszówki, spacery, wyjazdy turystyczne czy sportowe np. na rowery czy kajaki".

Fundacja Być Bardziej zachęca wszystkie rodziny w Polsce do wzięcia udziału w konkursie na Rodzinę Roku. W tym celu należy wspólnie przygotować scenariusz i nagrać film wideo od 5 sekund do 2 minut, pokazujący własną rodzinę, która wspólnie spędza wolny czas. "Może go wykonać w dowolnie wybranej konwencji, gatunku filmowym oraz technice, w formacie: AVI, MP lub, MPG. "Jego maksymalna jakość to full HD a maksymalna wielkość pliku - 150 MB" - czytamy w regulaminie konkursu.

Produkcję należy przesłać do 30 listopada poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.rodzinaroku.pl. Następnie, z każdego województwa od 27 listopada do 6 grudnia br. internauci wybiorą po jednej rodzinie, która przejdzie do etapu ogólnopolskiego, który zakończy się 20 grudnia br.

Zwycięską Rodzinę Roku wybierze kapituła konkursu w skład, której wejdą: przedstawiciel ministerstwa rodziny i polityki społecznej, ministerstwa edukacji i nauki, ministerstwa sportu i turystyki, fundacji oraz sponsora. "Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 stycznia 2023 r." - podano w regulaminie.

