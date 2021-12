W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia pomoc otrzymało 50 tys. seniorów

Od początku działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia pomoc otrzymało 50 tys. seniorów. Pod numerem (22) 505-11-11 osoby starsze mogą zgłaszać się z prośbami o pomoc np. w zrobieniu zakupów, dostarczaniu ciepłych posiłków, czy umawianiu wizyt lekarskich.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów ruszył pod koniec października 2020 r. jako pomoc dla osób powyżej 70 lat, które z powodu pandemii zostały w domach. Inicjatorem i koordynatorem działań korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Senior, który chce skorzystać z pomocy, dzwoni na specjalną infolinię (22 505-11-11) i informuje, że decyduje się pozostać w domu. Infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Następnie gmina kontaktuje się z seniorem i ustala jego potrzeby (np. zakupy spożywcze, wyrzucenie śmieci, wyprowadzenie psa). Gmina prowadzi wykaz seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego z nich osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.

Według danych przekazanym PAP przez MRiPS, do tej pory z pomocy udzielanej w ramach korpusu - zarówno poprzez infolinię jak i zgłoszenia bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej - skorzystało 50 tys. osób. W obsłudze zadań pomaga ok. 13 tys. wolontariuszy zarejestrowanych przez stronę wspierajseniora.pl.

Świątecznym elementem korpusu jest Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów, który został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku.

Dotychczas, w ramach akcji, przekazano blisko 3 tys. ton żywności, w tym ponad 900 ton dotarła do potrzebujących przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia.

Przy pomocy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami kościelnymi, w sumie blisko 3 mln kilogramów żywności trafiło, w trzech transzach, do punktów magazynowych, a następnie zostało rozdysponowane do placówek zajmujących się osobami najbardziej potrzebującymi.

W ostatniej transzy wzięły udział m.in. Caritas Polska, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino, Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Fundacja "Zielona Dobroczynność", a także Fundacja A.R.T.