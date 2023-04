W Roku Kopernikańskim do Fromborka przyjadą księża profesorowie i wykładowcy historii Kościoła

Doroczne spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła z całej Polski odbędzie się 13 i 14 kwietnia we Fromborku. Miejsce wybrano ze względu na obchody 550. rocznicy urodzin i 480. śmierci kanonika Mikołaja Kopernika.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak poinformował PAP dyr. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. prof. Andrzej Kopiczko, dotychczas takie zjazdy organizowano w ośrodkach naukowych akademickich i seminaryjnych, ale tym razem uczyniono wyjątek. Do miasta astronoma przyjedzie około 60 uczonych, którzy na co dzień koncentrują się na badaniu różnych tematów z dziejów Kościoła, a tym razem będą mieli okazję do poznania miejsca, w którym Kopernik spędził prawie 30 lat swojego życia.

"Przede wszystkim zostanie pokazana katedra z miejscem pochówku oraz epitafium i pomnikiem uczonego. Będzie można też zwiedzić Wieżę Kopernika i dom, który stoi w miejscu jego zamieszkania (tzw. kurię zewnętrzną). Ale będzie to również doskonała okazja do pokazania miasta z jego wiekową tradycją. Spotkania te są zawsze połączone z sesją naukową, która w tym roku będzie dotyczyć także problematyki kopernikańskiej" - podkreślił PAP dyrektor Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" ks. dr Jacek Wojtkowski.

W pierwszym dniu obrad, w czwartek bp prof. Jan Kopiec wygłosi referat pt. "Szczęśliwy rok 1473, w którym urodził się Mikołaj Kopernik", ks. prof. Andrzej Kopiczko: "Mikołaj Kopernik w warmińskiej pamięci regionalnej" i ks. dr hab. Włodzimierz Bielak: "Relacje Kościoła w Polsce z władcami w czasach Mikołaja Kopernika". Po południu zaplanowana jest wycieczka śladami astronoma.

W piątek przewidziano jeszcze trzy referaty: ks. dr. Łukasza Żaka: "Rok Jubileuszowy 1500 w Rzymie, w którym uczestniczył Kopernik", ks. dr. hab. prof. UAM Jana Grzeszczaka: "Dzieła Arnolda z Villanowa - katalońskiego alchemika, lekarza, teologa i komentatora Janowej Apokalipsy z księgozbioru Mikołaja Kopernika" i ks. dr. Szymona Tracza: "Poliptyk fromborski - artystyczny świadek kultury duchowej i intelektualnej czasów Mikołaja Kopernika".

Organizatorem spotkania jest Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Teologicznego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie, a pobyt we Fromborku przygotowali Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny" i Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Jak wskazał ks. prof. Andrzej Kopiczko, będzie to już czwarte takie spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła na ziemi warmińskiej. Pierwsze zostało zorganizowane w 1970 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Olsztynie z myślą przewodnią "Rola Kościoła w Polsce w powstaniach narodowych XIX w.". Drugie odbyło się w 1993 r. w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie i dotyczyło trudnych relacji państwo-Kościół po II wojnie światowej. Po raz trzeci wykładowcy z całej Polski przybyli na Warmię w 2005 r. do Olsztyna i obradowali na temat kościelnych ośrodków badań historycznych w Polsce do 1939 roku. "To spotkanie zapisało się szczególnie w pamięci uczestników, ponieważ wówczas dotarła wiadomość o umieraniu papieża Jana Pawła II"- dodał.

"Spotkania i sesje naukowe księży profesorów i wykładowców historii Kościoła są doskonałą okazją do promocji regionu, a w tym roku miejsca zamieszkania i pracy naukowej oraz administracyjnej najwybitniejszego przedstawiciela Warmińskiej Kapituły Katedralnej, Astronoma z Warmii, którego zna i podziwia cały świat"- zaznaczył ks. prof. Andrzej Kopiczko.

Uczestnicy otrzymają również nowo wydaną książkę pt. "Mikołaj Kopernik i Warmia. O pamięci regionalnej w 550. rocznicę urodzin i 480. śmierci".