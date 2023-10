W Rydze zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Frekwencja prawie 100 proc.

Koalicja Obywatelska zwyciężyła w polskich wyborach parlamentarnych na Łotwie, na drugim miejscu znalazła się Nowa Lewica, a na trzecim ex aequo Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja. Frekwencja wyniosła prawie 100 proc.

Na Łotwie do udziału w wyborach zarejestrowało się 486 osób, a 50 wyborców oddało głos na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. W wyborach do Sejmu frekwencja wyniosła 97,57 proc., a w wyborach do Senatu - 97,20 proc. - – wynika z danych zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

W wyborach do Sejmu najwięcej głosów otrzymała Koalicja Obywatelska - 167, drugie miejsce zajęła Nowa Lewica - 93 głosy, a trzecie ex aequo Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja - po 85 głosów.

W wyborach do Senatu Adam Bodnar z KO zdobył 368 głosów, a Alicja Żebrowska z PiS 131 głosów.

Frekwencja w referendum wyniosła 40,30 proc.

Na Łotwie utworzony został jeden obwód wyborczy z komisją w Wydziale Konsularnym ambasady RP w Rydze. Głosy mogły oddawać osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców oraz posiadające zaświadczenie o prawie do głosowania. W Rydze głosowali przedstawiciele miejscowej społeczności polskiej, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w Adażi, a także goście stolicy, w tym turyści.