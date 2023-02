W Sejmie 8 marca obywatelski projekt ustawy antyaborcyjnej

W środę 8 marca ma się odbyć w Sejmie m.in. pierwsze czytanie obywatelskiego projektu noweli ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zakładającego zaostrzenie obecnych przepisów - wynika ze wstępnego harmonogramu posiedzenia.

Chodzi o podpisany przez około 150 tys. osób projekt ustawy "Aborcja to Zabójstwo" złożony w końcu ubiegłego roku przez fundację działaczki antyaborcyjnej Kai Godek. Zabrania on informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą. W czwartek 23 lutego rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek poinformował PAP, że projekt ten będzie odrzucony w pierwszym czytaniu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest od wtorku 7 marca do czwartku 9 marca br.

Ze wstępnego harmonogramu, do którego dotarła PAP, wynika, że rano we wtorek 7 marca zaplanowane są sprawozdania komisji: o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o referendum lokalnym, o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych.

Następnie w porządku jest sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, a także sprawozdania komisji o rządowych projektach nowelizacji: ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Przedstawione zostaną również sprawozdania o rządowych projektach: noweli Kodeksu postępowania karnego, a także noweli ustawy o dozorze technicznym.

Na środę 8 marca zaplanowane są od rana sprawozdania komisji: o rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej, a także o projektach ustaw ratyfikujących umowy między UE a Wielką Brytanią w sprawie współpracy w sprawach karnych, a także między Polską a Brazylią o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tego dnia zaplanowane są także pierwsze czytania dwóch rządowych projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu.

Na wieczór zaplanowane są pierwsze czytania obywatelskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych.

Następnie posłowie mają wysłuchać pierwszego czytania obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i innych ustaw.

Wprowadza on kary za propagowanie informacji o możliwościach dokonania aborcji w kraju i za granicą. Za publiczne propagowanie takich działań lub publiczne nawoływanie do przerwania ciąży groziłaby grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia.

Zgodnie z propozycją w Kodeksie karnym miałby się znaleźć przepis, zgodnie z którym osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży ma podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat. Od 6 miesięcy do lat 8 ma grozić osobie, która namawia do aborcji, "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej". Jeśli kobieta w wyniku aborcji umrze, "sprawcy" groziłoby nawet 12 lat więzienia.

W czwartek 9 marca przed południem zaplanowane są pytania w sprawach bieżących oraz informacja bieżąca, a następnie "Informacja Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wraz z propozycjami zmian".

Między godziną 14:30 a 16:30 w czwartek zaplanowane są głosowania nad omówionymi punktami, a także nad stanowiskami Senatu m.in. wobec nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz tzw. ustawy wiatrakowej.