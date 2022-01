W Sejmie debata nad projektem uchwały ws. Ukrainy

Sejm w środę wieczorem zajął się projektem uchwały ws. wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej.

Sejm debatuje nad sprawozdaniem komisji spraw zagranicznych dotyczącym poselskiego projektu uchwały autorstwa Lewicy ws. solidarności z Ukrainą oraz projektu przedstawionego przez Prezydium Sejmu ws. wezwania państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej.

Komisja przyjęła w środę jeden projekt uchwały ws. wezwania państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej.

"Sejm RP z niepokojem obserwuje działania Federacji Rosyjskiej wymierzone przeciwko Ukrainie. Aktywność ta stwarza poważne ryzyko wywołania konfliktu zbrojnego i zdestabilizowania Europy, co godzi w interesy RP. Apelujemy do rządów państw NATO i UE o udzielnie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, która znalazła się w obliczu wojny oraz o stanowczą reakcję państw członkowskich państw UE i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego wobec agresji Federacji Rosyjskiej" - napisano w projekcie.

W projekcie wskazano m.in., że "Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym". "Integralność jej terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Społeczeństwo ukraińskie ma prawo decydować o swojej przyszłości. Droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO musi pozostać otwarta, a jej prawo do akcesji jest bezdyskusyjne" - podkreślono.