W Sejmie o profilaktyce nowotworów kobiecych; rak piersi to najbardziej rozpowszechniony nowotwór na świecie

Profilaktyka nowotworów kobiecych to temat debaty i wystawy zorganizowanej w Sejmie. Rak piersi to najbardziej rozpowszechniony nowotwór na świecie, w 2020 r. zanotowano 2,3 mln nowych przypadków. Rak piersi jest też drugą, główną przyczyną zgonów nowotworowych wśród Polek – tuż po raku płuca.

Konferencję "Polska. Moc kobiety - Zwiększanie świadomości o profilaktyce pierwotnej i wtórnej nowotworów kobiecych" zorganizowała we wtorek sejmowa podkomisja stała ds. onkologii. Towarzyszyło jej otwarcie wystawy poświęconej profilaktyce nowotworów kobiecych. Inicjatorką wydarzenia jest posłanka Barbara Dziuk (PiS).

"Dobrze byłoby, gdyby każdy miał marzenie w stosunku do swojego zdrowia. To wydaje się oczywiste, proste, czasami nawet banalne. Ale jak trudne, jeśli chodzi o realizację. To taki moment i czas, jeśli chodzi o profilaktykę, szczególnie o działania podejmowane przez kobiety, żeby zastanowić się, co poszło nie tak. Ale to też moment, by cały czas mobilizować mężczyzn do innej postawy" - powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Zwrócił uwagę na zasady, których należy przestrzegać, by zapobiegać nowotworom. Opracowane zostały dzięki wieloletnim badaniom naukowym i opublikowane pod wspólnym tytułem "Europejski kodeks walki z rakiem". Na podstawie dwunastu zaleceń tego kodeksu stworzono polską publikację "12 sposobów na zdrowie", zawierającą porady pomocne w prowadzeniu zdrowego stylu życia i obniżeniu ryzyka wystąpienia raka: m.in. rzucenie palenia, unikanie dymu tytoniowego, pilnowanie prawidłowej masy ciała i aktywne spędzanie czasu wolnego.

"To proste, nieskomplikowane zalecenia. A z drugiej strony dzień codzienny pokazuje nam, że mamy z tym problem" - ocenił Bromber.

Z omówionych we wtorek danych WHO wynika, że rak piersi to najbardziej rozpowszechniony nowotwór na świecie. W 2020 r. zanotowano 2,3 mln nowych przypadków i 685 tys. zgonów na raka piersi. W ostatnich pięciu latach zdiagnozowano raka piersi u 7,8 mln kobiet.

Szacuje się, że w 27 krajach UE rak piersi stanowi 13,3 proc. wszystkich nowotworów w 2020 r. i 29 proc. wszystkich nowo zdiagnozowanych nowotworów złośliwych wśród Europejek w 2020 r.

Rak piersi jest też obecnie drugą, główną przyczyną zgonów nowotworowych wśród Polek - zaraz po raku płuca. Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce w 2019 r. zachorowało na raka piersi 19 620 kobiet. 6951 chorych zmarło.

Rak szyjki macicy to czwarty najczęściej występujący nowotwór u kobiet na świecie. W 2020 r. zanotowano 604 tys. przypadków, 342 tys. zgonów. 90 proc. zgonów występuje w krajach o niskich i średnich dochodach.

Szacuje się, że w 27 krajach UE rak szyjki macicy stanowi 2,5 proc. wszystkich nowych zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet i 2,4 proc. zgonów nowotworowych wśród kobiet.

W Polsce w ostatnich latach zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy spada. W Regionie Europejskim WHO, liczącym 40 krajów, Polska w 2018 r. zajmowała 11 miejsce pod względem wysokości współczynnika umieralności na raka szyjki macicy.

Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce w 2019 r. 2407 kobiet zachorowało na raka szyjki macicy, 1569 kobiet zmarło na tę chorobę.

Celem Światowej Inicjatywy na rzecz Raka Piersi WHO jest zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka piersi o 2,5 proc. rocznie, a tym samym zapobiegnięcie 2,5 mln zgonów z powodu raka piersi na całym świecie w latach 2020-2040.