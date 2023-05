W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o laptopach dla czwartoklasistów

W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa.

Projekt ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli został złożony w Sejmie przez posłów PiS. Przekazanie laptopów czwartoklasistom zapowiedział pod koniec stycznia premier Mateusz Morawiecki. Założenia do projektu ustawy przedstawili w drugiej połowie kwietnia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński i przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

"Proponowane rozwiązanie zmierza przede wszystkim do wyrównania szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych" - wskazano w uzasadnieniu do projektu. Przypomniano w nim, że wdrażana od 1 września 2017 roku podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.

Projektowana ustawa zakłada przekazywanie laptopów co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do dnia 30 września.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzice ucznia. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą podlegały zbyciu przez okres 5 lat. W przypadku zmiany klasy lub szkoły lub placówki przez ucznia laptop jemu przekazany nie będzie podlegał zwrotowi do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

W projekcie zapisano też, że uczniowi przysługuje tylko jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia będą musieli zdecydować, z którego laptop uczeń będzie korzystał. W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach tego programu wsparcia laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków ma być zwrócony do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał. Podmiot ten może nim samodzielnie dysponować, w szczególności może przekazać laptop do dalszego użytkowania lub na własność, w szczególności świetlicom, bibliotekom, ośrodkom kultury, urzędom.

Projektowana ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom publicznych szkół podstawowych bonów o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł złożyć wniosek o bon dla nauczyciela przez system teleinformatyczny, którego funkcjonowanie zapewni minister właściwy do spraw informatyzacji.

Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie ubędzie uprawniała do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

Za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel będzie mógł dokonać płatności jednorazowo. Płatność za pomocą otrzymanego bonu nie może być dokonywana w ratach. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 grudnia 2025 r

Laptopów uzyskanych w ramach bonu określonego w ustawie nie można będzie sprzedać przez 5 lat.

Nauczycielowi będzie przysługiwała tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Jeżeli nauczyciel otrzymał laptop lub świadczenie na sfinansowanie jego zakupu w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych będzie musiał wybrać, z którego laptopa będzie korzystał. W przypadku wyboru wsparcia z tego programu laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych będzie podlega zwrotowi do podmiotu, od którego nauczyciel go otrzymał.

Środki na finansowanie bonów w roku szkolnym 2023/2024 będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.