W Sejmie projekt, który wydłuży o 60 dni termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom

Projekt nowelizacji specustawy pomocowej, który wydłuży o 60 dni termin wypłaty świadczeń za pomoc uchodźcom z Ukrainy, wpłynął do Sejmu. W środę rano zajmie się nim sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Rząd projekt kolejnej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjął we wtorek.

Projekt zakłada, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Regulacja zmienia też punkt, który dotyczy danych zamieszczanych we wniosku o świadczenie. Dotychczas należało wpisać "imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada". W nowym brzmieniu to "imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL".

W projekcie wprowadzono ponadto zapisy, których celem jest zapobieganie ewentualnym nadużyciom. Na ich mocy minister ds. informatyzacji będzie prowadził bazę zawierającą dane osobowe uchodźców, dla których zostały złożone wnioski o świadczenie.

Z systemu będą mogły korzystać gminy, aby weryfikować, czy dla danej osoby nie złożono już wniosku z innym adresem zakwaterowania w tym samym czasie, a także aby porównywać dane we wniosku z danymi w rejestrze PESEL.

Zgodnie z projektem minister ds. informatyzacji w Dzienniku Ustaw ogłosi komunikat, w którym określony będzie dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie takiej bazy danych.

W środę o godz. 8.30 projektem noweli zajmie się sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym ma się rozpocząć jeszcze przed południem.

Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu - z wyjątkiem przepisu wydłużającego termin wypłaty świadczenia, który wejdzie w życie w dniu ogłoszenia. Przepisy będą obowiązywać z mocą od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę.