W Sejmie przerwa do godz. 21.15

W Sejmie ogłoszona została przerwa do godz. 21.15, po której posłowie mają zdecydować w głosowaniu nad wnioskiem Grzegorza Brauna (Konfederacja) dotyczącym sposobu procedowania nad rządowym projektem ustawy dot. cen węgla.

Krótko po godz. 19.00, gdy w Sejmie zakończył się punkt dotyczący informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) poinformowała, że porządek środowych obrad ma zostać uzupełniony o dalsze prace nad rządowym projektem ustawy "o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku paliw".

Taką decyzję - jak dodała - podjęła marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS). Zaproponowano ponadto, by debata nad sprawozdaniem Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w tej sprawie objęła 5-minutowe wystąpienia dla klubów i 3-minutowe dla kół.

Na to jednak nie zgodził się poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Zakwestionował czas przyznany kołom poselskim, a także tryb procedowania nad projektem ustawy. W tej sytuacji wicemarszałek Gosiewska zaproponowała wydłużenie czasu dla kół do 4 minut. Braun się jednak na to nie zgodził. W tej sytuacji zarządzona została przerwa, po której głosowany ma być wniosek Brauna o zmianę trybu pracy nad rządowym projektem dotyczącym paliw stałych.

Rządowy projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu rekompensat, które mają ochronić kupujących przed spekulacyjnymi podwyżkami cen węgla.