W Sejmie spotkanie marszałek Witek z przedstawicielami klubów i kół ws. walki z pandemią (aktualizacja)

W Sejmie trwa spotkanie marszałek Elżbiety Witek z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Tematem jest wypracowanie projektu ws. weryfikacji szczepień. Poza posłami i senatorami w spotkaniu biorą udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i przedstawiciele Rady Medycznej.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników. Jak mówiła, jeżeli na środowym spotkaniu kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy.

Na spotkanie przybyli: z PiS były marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Senatu Marek Pęk, z Koalicji Obywatelskiej przewodniczący klubu Borys Budka i Beata Małecka-Libera, z Lewicy szef klubu Krzysztof Gawkowski i senator Wojciech Konieczny, z PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Jacek Protasiewicz, z Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, z Polski 2050 Szymon Hołownia i Hanna Gill-Piątek, z Porozumienia Magdalena Sroka i Michał Wypij, z Kukiz'15 - Jarosław Sachajko, a z Polskich Spraw - Andrzej Sośnierz.

Szef klubu KO Borys Budka, wchodząc na spotkanie, podkreślił, że jego klub jest gotów poprzeć rozwiązania, które zaproponuje rząd według rekomendacji Rady Medycznej. "Nie potrzeba do tego żadnych legislacyjnych zabiegów, należy tylko przyjąć odpowiednie rozporządzenia; premier stchórzył przed odpowiedzialnymi decyzjami - powiedział Budka.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział na konferencji prasowej przed spotkaniem, że przedstawiciele Koalicji Polskiej-PSL idą na nie z jasnymi propozycjami. Poinformował, że KP-PSL proponuje trzy rozwiązania: zachętę w postaci wypłacenia 600 złotych za zaszczepienie przeciw Covid-19; wprowadzenie na stale dodatku covidowego dla personelu niemedycznego oraz sfinansowanie przez państwo zabiegów, leczenia i badań profilaktycznych obywateli RP w prywatnej służbie zdrowia.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówił dziennikarzom przed spotkaniem, że ugrupowania opozycyjne od tygodni przedstawiają konkretne propozycje działań: w systemie szczepień, w szpitalach czy dotyczące paszportów covidowych. "Mówimy o tym od tygodni. To, że oni na to otwarci są dopiero dzisiaj, kiedy Covid zaczyna ich przyciskać do ściany, razem z drożyzną, sytuacją międzynarodową i tymi wszystkimi frontami, które pootwierali, to zupełnie inna kwestia, to kwestia ich strategii politycznej. My jesteśmy gotowi do porozumienia w dobrych rzeczach" - zapewnił.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił przed spotkaniem, że zaproszenie od marszałek Sejmu na spotkanie ma charakter polityczny. "Ale nie będziemy się kłócili, będziemy zgłaszali merytoryczne propozycje" - zastrzegł. "Nie ma opcji, żebyśmy wyszli z tego spotkania bez konkretów" - dodał Gawkowski.

Z kolei Janusz Korwin-Mikke oświadczył przed spotkaniem, że Konfederacja odrzuca pomysły ustawy, która umożliwia wgląd w dokumentację medyczną osobom, które nie są związane tajemnicą lekarską oraz koncepcję segregowania ludzi "na lepszych i gorszych". Przekonywał, że obostrzenia w wielu państwach nie przynoszą spodziewanych efektów, zwłaszcza w porównaniu do państw, gdzie ich nie wprowadzano.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.

Liderzy ugrupowań opozycyjnych, zapowiadając obecność na spotkaniu organizowanym przez Witek, podkreślali, że to po stronie rządu, który dysponuje w Sejmie większością, leży przedstawienie proponowanych rozwiązań do dyskusji.