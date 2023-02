W Sejmie wracają prace nad sędziami pokoju; Kukiz: wygląda na to, że nastąpił przełom

Sejm wraca w poniedziałek do rozpatrywania projektu ustawy o sędziach pokoju, który złożył prezydent Andrzej Duda, a który jest wypracowany ze środowiskiem Pawła Kukiza. "Wygląda na to, że nastąpił przełom" - powiedział PAP lider Kukiz'15.

Podkomisja, która zajmuje się prezydenckim projektem ustawy o sędziach pokoju, zbierze się w poniedziałek o godz. 10. Jej przewodniczący Kazimierz Smoliński (PiS) powiedział PAP, że możliwa jest kontynuacja prac nawet we wtorek, jeśli będzie taka potrzeba. "Chcemy wreszcie zakończyć prace na etapie podkomisji. Później projekt trafi do komisji" - podkreślił.

Smoliński przyznał, że wszystkie poprawki, które były dotąd zgłaszane na etapie prac podkomisji, były uzgadniane z Kancelarią Prezydenta. Podkomisja nie rozstrzygnęła jeszcze m.in. czy zostanie wprowadzony pilotaż projektu w jednym województwie, a także vacatio legis może być wydłużone, aby wybory sędziów pokoju mogły się odbyć przy okazji przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Sędziowie pokoju to sztandarowy projekt formacji Pawła Kukiza, a w prezydenckim zespole przewodniczącym był prof. Piotr Kruszyński, który razem z Kukiz'15 przygotowywał "białą księgę" ws. tych rozwiązań.

"Wygląda na to, że nastąpił przełom" - powiedział PAP Kukiz. "Czekamy na wyniki prac podkomisji. Jeżeli podkomisja pozytywnie opowie się za tymi rozwiązaniami i trafi do komisji, to możemy mówić wręcz o pewności uchwalenia ustawy o sędziach pokoju, ponieważ PSL ma w programie wpisanych sędziów pokoju i wielokrotnie, publicznie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Piotr Zgorzelski wypowiadali się pozytywnie i deklarowali zagłosowanie za tą ustawą, bo mają ją w programie, kiedy razem startowaliśmy w 2019 roku" - dodał.

Kukiz pytany, czy po uchwaleniu sędziów pokoju wróci do głosowania z PiS, odparł: "Po uchwaleniu sędziów pokoju i zmian w ustawie o referendach lokalnych mogę usiąść do stołu z Prawem i Sprawiedliwością i rozpocząć rozmowy o wspólnym starcie, ale nie o miejscach na listach, tylko w pierwszej kolejności o postulatach".

W listopadzie 2021 roku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie w Polsce instytucji sędziów pokoju. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

W maju 2021 r. Kukiz'15 podpisało z PiS umowę o współpracy programowej. Oba ugrupowania zobowiązały się do wzajemnego popierania swoich projektów ustaw oraz zapewniania stabilnej większości dla rządu. Na początku października ub.r. Paweł Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowanie z PiS w Sejmie, dopóki nie zostanie uchwalona ustawa o sądach pokoju.