W Senacie debata nad nowelizacją ustawy o płacach w ochronie zdrowia

Doceniamy doświadczenie, ale też pokazujemy młodym ludziom, że warto kształcić się na kierunkach medycznych - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Piotr Bromber w senackiej debacie nad nowelizacją ustawy o płacach w ochronie zdrowia.

W czasie debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym, dlatego nowelizacja została odesłana do Komisji Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber wskazywał, że konsultacje nad omawianymi przepisami toczyły się przez ostatnie kilka miesięcy. "Istotą tego projektu jest to, że osiągnięto porozumienie w wyniku bardzo szerokiego dialogu" - podkreślił.

Przypomniał, że nowelizacja została uchwalona przez Sejm tylko przy jednym głosie sprzeciwu. "Doceniamy doświadczenie, doceniamy wykształcenie i doceniamy umiejętności. Pokazujemy, że praca ludzi jest dla nas ważna" - zaznaczył wiceminister.

Jak dodał, celem noweli jest też uatrakcyjnienie zawodów medycznych.

"Doceniamy doświadczenie, ale też pokazujemy ludziom młodym, że warto kształcić się na kierunkach medycznych, że warto podejmować prace w sektorze ochrony zdrowia. Oprócz tego wzmacniamy kompetencje, wzmacniamy umiejętności zawodów medycznych" - powiedział Bromber.

W dyskusji senator Agnieszka Gorgoń-Komor (KO) zwróciła uwagę, że polska ochrona zdrowia potrzebuje "zastrzyku finansowego". Zaznaczyła, że w ciągu ostatnich miesięcy realia finansowe tej ustawy się zmieniły w związku z inflacją.

"Jestem zwolennikiem wyższej płacy za lepsza pracę. (...) W kontekście niewielkich zasobów przeznaczanych na ochronę zdrowia w Polsce należałoby zmienić system, by był on bardziej efektywny. Ciągłe wlewanie do systemu pieniędzy, który nie przynosi efektów leczenia jest zbędne. Należy się zastanowić, jak te środki lepiej wykorzystać" - powiedziała Gorgoń-Komor.

Jak dodała, będzie głosować za ustawą z poprawkami.

Alicja Chybicka (KO) wskazała, że podwyżka wynagrodzeń "zostanie skonsumowana przez inflację". Zdaniem senator KO ochrona zdrowotna jest obecnie "pomieszaniem z poplątaniem". "Całość jest kolosem na glinianych nogach. Co rusz jakaś noga odpada, albo palce u tej nogi i co rusz coś się wali. Zamykają się oddziały, nie ma płynności, harmonii, nie ma bezpieczeństwa dla pacjentów" - oceniła Chybicka.

Podkreśliła, że "najważniejszym elementem opieki zdrowotnej jest lekarz i pielęgniarka, a tak naprawdę lekarz, bo to w jego głowie jest plan leczenia pacjenta".

Senator PiS Bogusława Orzechowska wskazała, że "podwyżka o 30 proc. przy obecnej inflacji to nie dużo, ale jednak jest to kwota znacząca". Złożyła wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek. "To da możliwość, żeby od 1 lipca te wynagrodzenia były wprowadzone" - dodała.

W środę przepisy ustawy rozpatrzyła senacka Komisja Zdrowia proponując do niej kilkanaście poprawek. Jedna z nich ma zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, w różnych placówkach, ale tego samego podmiotu leczniczego.

Kolejna poprawka zakłada zobowiązanie pracodawców, by podnosili wynagrodzenie pracowników medycznych i niemedycznych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podnieśli kwalifikacje. Pozostałe poprawki usuwają przepis, który nakłada na strony umowy o pracę - a w praktyce na podmiot leczniczy - zamieszczanie w umowie o pracę informacji o stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.