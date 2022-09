W Senacie debata ws. inicjatywy ustawodawczej dotyczącej subwencji oświatowej

Wejście w życie proponowanej przez Senat ustawy dot. zwiększenia subwencji oświatowej w tym roku wymagałoby konieczności nowelizacji ustawy budżetowej - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza podczas debaty w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej subwencji oświatowej.

W środę Senat debatował nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2022 r.

Senator Zygmunt Frankiewicz (KO) podkreślił, że samorządy od dawna zgłaszają niewystarczającą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej. "Ta subwencja z roku na rok robi się coraz mniej wystarczająca. W stosunku do kosztów, które nie są wystandaryzowane, ta subwencja maleje od bardzo dawna" - ocenił.

Według Frankiewicza, luka wydatkowa w finansowaniu oświaty od wielu lat rosła. "Tempo wzrostu luki było stałe i wynosiło ok. pół miliarda złotych na rok. Od 2016 r. to tempo zmian wzrosło i brakuje co roku więcej o 2,9 mld. Ma to przełożenie na proporcje tej subwencji oświatowej do PKB. W 2004 r. to było 2,72 proc., w 2012 r. - 2,42 proc. PKB, a w 2021 r. to już jest niecałe 2 proc. PKB" - stwierdził.

Zdaniem senatora, "oszczędności na oświacie odbijają się na samorządzie, a niedofinansowanie przechodzi jako problem na finanse samorządu terytorialnego". "

Poinformował, że propozycję zwiększenia o wskaźnik inflacji subwencji oświatowej jeszcze w tym roku przyjęły połączone komisje Ustawodawcza, Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zdecydowaną większością głosów.

Senator Jerzy Czerwiński (PiS) zaznaczył, że senatorowie KO zarzucają rządowi epizodyczność niektórych przepisów i ich tymczasowość. "Już bardziej tymczasowego i niestałego przepisu, epizodycznego (niż inicjatywa ustawodawcza dotycząca subwencji oświatowej - PAP) ja chyba w tej izbie nie czytałem. Pytanie, jak to jest? Czy wam wolno więcej, czy po prostu jak wy tak robicie, to jest dobrze?" - pytał.

Zaznaczył, że procedowana w środę w Senacie Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw może zostać wdrożona od momentu podpisania jej przez prezydenta i publikacji. "Czyli samorządy, które potrzebują pieniędzy dostaną je od razu. A jak jest w tym przypadku?" - pytał.

W odpowiedzi na to pytanie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza podkreślił, że wprowadzenie rozwiązania proponowanego przez Senat w tym roku wymagałoby konieczności nowelizacji ustawy budżetowej.

"Mając na względzie kalendarz, rzeczywiście mogłoby dojść do takiej sytuacji, że środki by się pojawiły na koniec roku. Z kolei w przypadku omawianej przez chwilą ustawy (o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - PAP) myślę, że ścieżka byłaby dużo szybsza. Rzeczywiście byłaby możliwość dokonywania płatności już po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw i w momencie wejścia jej w życie" - wyjaśnił.

Zastrzegł, że Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw lepiej odpowiada na problemy jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt senacki zakłada zwiększenie środków finansowych przeznaczonych w jednostkach samorządu terytorialnego na realizowanie zadań oświatowych w 2022 r. poprzez zwiększenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w komunikacie prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 - oznacza to, że ceny wzrosły o 11,8 proc. I o tyle zwiększona zostałaby subwencja oświatowa w 2022 r. w przypadku wejścia w życie projektowanej ustawy.

W uzasadnieniu podkreślono, że do 2016 r. kwota subwencji oświatowej rosła nieco wolniej niż wydatki bieżące w oświacie, ale dynamika zmian obu tych wartości była stabilna (różnica między tymi wartościami rosła o ok. 0,5 mld zł rocznie). Po zmianie w systemie oświaty i zasadach jej finansowania nastąpił drastyczny wzrost tej różnicy - średnio o 2,9 mld zł rocznie.

Podano, że subwencja oświatowa w 2004 r. stanowiła 2,72 proc. PKB, w 2012 r. - jeszcze 2,42 proc. PKB, ale w 2021 r. spadła do 1,98 proc. PKB. W efekcie w 2021 r. bieżące wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte subwencją były wyższe od łącznej kwoty subwencji już o 19,7 mld zł. Podano, że łączna kwota oświatowych wydatków bieżących była wyższa od sumy subwencji oświatowej i dochodów bieżących w tych działach o 31,4 mld zł.

W rezultacie z biegiem lat - jak wskazano - subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywała potrzeby wydatkowe w dziedzinie oświaty: wzrost subwencji był znacznie niższy niż wzrost wydatków na zadania oświatowe.

"Niewspółmierność ta dotyczy szczególnie lat 2016-2021. W 2015 r. łączna kwota subwencji (wraz z dotacjami na zadania bieżące) była niższa od wydatków bieżących na zadania nią objęte o 10,6 mld zł, a więc pozwalała na sfinansowanie 79,6 proc. wydatków. W 2021 r. subwencja była niższa od wydatków bieżących już o 19,7 mld zł, a więc pozwalała na sfinansowanie tylko 72,9 proc. wydatków bieżących" - napisano.

Zdaniem autorów projektu docelowo konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań, które wpłyną na urealnienie kwot przekazywanych na realizację zadań oświatowych. Projektowana ustawa ma bowiem charakter epizodyczny - ma na celu wsparcie finansowe samorządu w realizacji zadań oświatowych tylko w 2022 r.

Głosowanie nad podjęciem przez Senat inicjatywy ustawodawczej planowane jest na tym posiedzeniu Senatu.

