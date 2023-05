W Senacie o projekcie uchwały ws. Jana Pawła II; komisja odrzuciła poprawki PiS

Senacka komisja ustawodawcza odrzuciła w środę wieczorem poprawki PiS do projektu uchwały upamiętniającej Jana Pawła II w 103 rocznicę urodzin. "Opiłowaliście nasz projekt, o przyjęcie którego apelowaliśmy na poprzednim posiedzeniu, gdy sprawa była pilna" - ocenił wcześniej w debacie wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS).

W środę wieczorem na plenarnym posiedzeniu Senatu senatorowie debatowali nad projektem uchwały upamiętniającej papieża Jana Pawła II. Na forum Senatu przedstawiony został przygotowany podczas prac w komisji projekt uchwały, który zaprezentował senator KO Kazimierz Michał Ujazdowski. Komisja natomiast pracowała nad dwoma projektami - jednym autorstwa senatorów PiS oraz drugim, wniesionym przez Ujazdowskiego oraz senatora PSL Ryszarda Bobera.

Po przedstawieniu projektu powstałego podczas prac w komisji głos zabrał wicemarszałek Senatu PiS Marek Pęk. Zarzucił on, że senacka większość "opiłowała" ich projekt uchwały. Jak mówił, klub PiS apelował o przyjęcie uchwały ws. Jana Pawła II już kilka tygodni temu, na poprzednim posiedzeniu Senatu, gdy - jak podkreślał - sprawa była "rzeczywiście pilna i paląca" - m.in. po publikacji przez stację TVN24 reportażu poświęconego kwestii działań Jana Pawła II ws. pedofilii w Kościele pt. "Franciszkańska 3".

Pęk zwrócił uwagę, że projekt uchwały przygotowany przez senatorów PiS był reakcją na konkretny atak na Jana Pawła II "w konkretnej stacji telewizyjnej". "Nie mogliśmy się doprosić marszałka Senatu, aby nadał tej uchwale bieg" - powiedział. Jak ocenił, senacka większość postawiła PiS w sytuacji bez wyjścia; zadeklarował, że mimo to uchwałę upamiętniającą Jana Pawła II poprą.

Senatorowie PiS zgłosili do projektu poprawki, m.in. zmieniającą tytuł z "Uchwały w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata - w 103. rocznicę Jego urodzin" na "Uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II". Druga poprawka zmieniała sam tekst uchwały, tak, by odpowiadał on pierwotnemu projektowi autorstwa PiS.

"Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce" - czytamy m.in. w tekście zaproponowanym przez senatorów PiS.

"Jako senatorowie wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie św. Jana Pawła II. Zrobili to zarówno ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci, którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu nadużyć. Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał" - napisano również w projekcie PiS.

Na wieczornym posiedzeniu senackiej komisji ustawodawczej poprawki PiS zostały odrzucone, a projekt pozostał w kształcie przedstawionym wcześniej na posiedzeniu plenarnym. "Kardynał Karol Wojtyła 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu pochodzenia niewłoskiego. Jego wybór na następcę św. Piotra w Stolicy Apostolskiej obudził nadzieję na odnowę chrześcijaństwa oraz wyzwolenie narodów" - czytamy w tym projekcie.

W tekście przytoczono również słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki do Warszawy w 1979 roku: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego" - napisano w projekcie.

"Nauczanie Jana Pawła II oddziaływało na miliony osób na całym świecie. Prowadził dialog z przedstawicielami zarówno różnych wyznań chrześcijańskich, jak i - co szczególnie godne podkreślenia - islamu oraz judaizmu. Był pierwszym w historii papieżem, który przekroczył drzwi meczetu i synagogi. Papież był zwolennikiem integracji narodów Europy, podkreślał, że Stary Kontynent powinien oddychać obydwoma płucami - wschodnim i zachodnim, a po upadku żelaznej kurtyny wskazywał, że "nie będzie jedności kontynentu, dopóki nie będzie on wspólnotą ducha". Podczas wystąpienia w polskim parlamencie powiedział: +Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską+" - czytamy.

W proponowanym tekście "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata". "Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnienie, że Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną. Był rzecznikiem dialogu społecznego, przezwyciężania podziałów i budowania jedności wspólnoty państwowej. Podczas kanonizacji królowej Jadwigi Jan Paweł II podkreślał, że +polski czyn powinien łączyć, a nie dzielić+" - czytamy.

"Działając w duchu tego ostatniego wezwania, Senat Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu postaci papieża do politycznych rozgrywek przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Takie postępowanie uwłacza godności Jana Pawła II i lekceważy Jego dorobek i nauczanie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i obudzenie poczucia godności wśród narodów świata" - głosi projekt uchwały.

Głosowanie nad projektem w tym kształcie zaplanowane jest w czwartek, ostatni dzień posiedzenia Senatu.