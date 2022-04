W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że 22 kwietnia br. w Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych z 2020 i 2021 r. Uroczystość została opóźniona ze względu na pandemię koronawirusa.

Wicemarszałek Senatu RP i przewodniczący jury konkursu Michał Kamiński podkreślił, że Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Prezydium Senatu i cały Senat RP do misji, jaką jest podtrzymywanie więzi Polski z Polakami mieszkającymi za granicą przykłada ogromną wagę. Przykłada także ogromną wagę do pracy dziennikarzy, którzy te więzi umacniają. "Elementem doceniania przez Senat tego wymiaru dziennikarskiej pracy jest nasza skromna nagroda i kolejna już edycja tego konkursu" - powiedział wicemarszałek.

"Pandemia nam uświadomiła, że tak naprawdę wspólnota, w jakiej żyjemy, to nie wspólnota terytorialna, tylko wspólnota ducha. I to właśnie dobrze ilustruje nasza nagroda, która od samego początku była adresowana do ludzi, którzy nie we wspólnocie terytorialnej odnajdują się, bo siłą rzeczy nie mogą, skoro są rozrzuceni po całym globie, ale w tej wspólnocie ducha, słowa, myśli polskiej się odnajdują. I za to, że państwo tak wiele robicie dla tego ducha, myśli polskiej za granicą -chciałbym bardzo serdecznie w moim własnym imieniu i w imieniu Senatu RP podziękować" - powiedział wicemarszałek Michał Kamiński.

Dyplomy otrzymali laureaci 15. edycji konkursu z 2020 r. pt. "Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny", której celem było, w kontekście 100-lecia Bitwy Warszawskiej, znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Polaków ponad granicami łączy pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych. Laureatami są: Sonia Pajgert i Wiktor Pajgert z Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków z Odessy "Polska nuta" (I nagroda), Iwona Piętak z Radia Rzeszów (II nagroda), Ewa Szkurłat z Radia Kraków (III nagroda), Ewa Trzcińska z portalu polacywewłoszech.com (III nagroda), Sława Ratajczak z portalu Gazeta Rynek -Hamburg (wyróżnienie). Dyplomy odebrali także laureaci 16 edycji konkursu z 2021 r. pt. "Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada", której celem było pokazanie, jak radzą sobie polscy naukowcy poza granicami, jaki jest ich wkład w rozwój światowej nauki, jakie są ich relacje z Polską. Laureatami są: Marzena Wróbel-Szała z Polskiego Radia Zachód (I nagroda), Iwona Piętak z Radia Rzeszów (II nagroda), Ewa Trzcińska z portalu polacywewłoszech.com (III nagroda), Joanna Gąska z Radia Kraków (III nagroda), Tomasz Wolff z "Głosu" gazety Polaków w Republice Czeskiej (wyróżnienie).

Ewa Szkurłat z Radia Kraków w imieniu laureatów podziękowała Senatowi i marszałkom Senatu za kontynuowanie tego konkursu. "Obserwując ten konkurs, widzimy, że jego tematy są dowodem na wielką wrażliwość na tematy polonijne. Wiemy, że nie prześliźniemy się po powierzchni rzeczywistości. To jest jak kalejdoskop, każdy rok przynosi inne zadanie dla dziennikarzy, czasem bardzo trudne, ale to dobrze, dziennikarzy też trzeba zmuszać do pracy i do chodzenia nietradycyjnymi ścieżkami" - powiedziała Ewa Szkurłat. Dodała, że w swoim CV z dumą informuje, że jest laureatką nagród trzech marszałków Senatu RP. "To dla mnie zaszczyt i wszystkim państwu również tego życzę" - podkreśliła.

W imieniu członków Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków w Odessie "Polska Nuta", przy którym powstał nagrodzony film "Polacy Odessy-zniszczona pamięć" za nagrodę dziękowała Sonia Pajgert, także w imieniu współautora filmu Wiktora Pajgerta, który nie mógł przybyć z ogarniętej wojną Ukrainy. "Dla nas ta nagroda była bardzo niespodziewana. Te czasy, które do niedawna były dla wszystkich zaskakujące, dziwne - mam na myśli pandemię, o której wspomniał pan marszałek - teraz, z dzisiejszej perspektywy wydają się normalnością. Wtedy myśleliśmy, że gorzej już być nie może, jednak - jak mówią starsze osoby z Kresów - okazuje się, że zawsze może być jeszcze gorzej" - powiedziała Sonia Pajgert."Nasz film powstał z myślą o tym, żeby przywrócić pamięć o Polakach Odessy, która została jakby zatarta, zamazana. Mało kto wiedział, że Polacy brali czynny udział w rozbudowie miasta. W tej chwili członkowie stowarzyszenia "Polska Nuta", w tym współautor filmu, pozostają w Odessie. Są to osoby posiadające Kartę Polaka, które mogłyby wyjechać, ale zdecydowały się pozostać dlatego, że tam jest ich dom i żeby historia, którą pokazaliśmy w filmie, się nie powtórzyła. A jak wiemy, historia lubi się powtarzać" - dodała.

