Pieszo, na rowerach, na wózkach inwalidzkich lub na rolkach - w sierpniu z Warszawy wyruszy siedem pielgrzymek na Jasną Górę.

Jako pierwsza 5 sierpnia, po mszy św. o godz. 5.30 w stołecznym kościele św. Anny, wyruszy 42. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM), w tym roku pod hasłem: "Syn was wyzwoli".

Tegoroczne hasło nawiązuje do fragmentu z Ewangelii wg św. Jana: "Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni".

Organizatorzy poinformowali, że patronami pielgrzymki będą św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Karol de Foucauld oraz bł. Paulina Maria Jaricot. "Wszyscy oni w ścisły sposób złączeni są z działalnością misyjną Kościoła, z szerzeniem Ewangelii po krańce Ziemi. Wyróżniali się także wielką czcią do Matki Bożej Niepokalanej" - wyjaśnili.

Trasa Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej liczy niemal 300 kilometrów i wymaga przejścia każdego dnia około 35 km w 5-6 etapach. Po drodze pątnicy odwiedzą kilka sanktuariów m.in: Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach, Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

Na pielgrzymkę zapisać się można wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego online na stronie internetowej: http://www.wapm.waw.pl/zapisy/. Pątnicy dotrą do Częstochowy 14 sierpnia.

Również 5 sierpnia wyruszy po raz 39. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki będą słowa: "Eucharystia daje życie".

W drodze na Jasną Górę pielgrzymi pokonają 315 km, odwiedzając po drodze Glinki, Warkę, Białobrzegi, Odrzywół, Ogonowice, Fałków, Kluczewsko, Podlesie i Małusy Wielkie, a do celu dotrą 14 sierpnia. W programie pielgrzymki znajdzie się codzienna msza św., konferencje, wspólne odmawianie Różańca i koronki do miłosierdzia Bożego.

Zapisy na pielgrzymkę odbędą się w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie-Witolinie w dniach 1-4 sierpnia w godz. od 17.00 do 20.00.

Tego samego dnia sprzed kościoła św. Józefa Oblubieńca na warszawskim Kole wyruszy na Jasną Górę 31. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło: "Jesteśmy".

Pątnicy skupieni w pięciu grupach pokonają w sumie 290 km odwiedzając po drodze m.in. Walerniany, Żelazną, Stanisławów, Łagiewniki, Szczepanowice, Gidle i Konary. Pielgrzymka zakończy się 14 sierpnia nawiedzeniem Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

6 sierpnia z kościoła św. Ducha przy ul. Długiej po mszy św. o godz. 6 rano wyruszy 311. Warszawska Pielgrzymka Piesza. Jest to najstarsza warszawska pielgrzymka, która wyrusza ze stolicy nieprzerwanie od 1711 r., a jej wyjścia nie zatrzymało nawet Powstanie Warszawskie ani pandemia koronawirusa.

Kierownik pielgrzymki o. Krzysztof Wendlik poinformował, że w tym roku hasłem pielgrzymowania będą słowa "Stworzył i posłał ich". "Hasło nawiązuje do katechez św. Jana Pawła II, które wygłosił na początku swojego pontyfikatu o tym, że mężczyzna i niewiasta zostali stworzeni z Boga. Tę fundamentalną prawdę chcemy pogłębić podczas tej pielgrzymki" - wyjaśnił.

Zapisy online na pielgrzymkę zakończą się 31 lipca, jednak wszyscy chętni będą mogli się również zapisać w kościele ojców paulinów przy ul. Długiej w dniach od 1 do 6 sierpnia.

11 sierpnia ze Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy Warszawska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Jej uczestnicy pokonają dystans ok. 290 km, przy czym dziennie przejadą na rowerach od 75 do 90 km w 5-6 etapach. Pielgrzymka zakończy się 14 sierpnia mszą św. na wałach Jasnej Góry.

Centralnym punktem każdego dnia będzie wspólna msza św. Ponadto, podczas postojów pielgrzymi będą wspólnie modlić się Różańcem, koronką do Bożego miłosierdzia oraz modlitwą Anioł Pański.

16 sierpnia z warszawskiej konkatedry na Kamionku wyruszy 39. Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła, w tym roku pod hasłem "Błogosławiony Prymas Wyszyński naszym duchowym ojcem". Pątnicy dotrą do sanktuarium w Częstochowie 25 sierpnia około godziny 9.00, by uczestniczyć we mszy św. o 10.30.

Według organizatorów, tegoroczny program pielgrzymkowy będzie się koncentrował wokół trzech głównych intencji. Pierwszą jest dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, drugą - prośba o pokój w związku z wojną trwającą na Ukrainie, a trzecią - błaganie o potrzebne łaski dla młodzieży i tych, którzy jej towarzyszą.

22 sierpnia z parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie na Jelonkach wyruszy druga grupa Warszawskiej Pielgrzymki Rowerowej. Tym razem uczestnicy pokonają dystans 300 km i dotrą do Częstochowy 26 sierpnia.

Również 22 sierpnia stu rolkarzy wyruszy z kościoła pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawskiej Pielgrzymce Rolkowej. Uczestnicy przejadą w sumie ok. 270 km w 5 dni, każdego dnia pokonując 50-75 km. Trasa pielgrzymki prowadzi z Warszawy przez okolice Żyrardowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska do Częstochowy.

Zapisać się na pielgrzymkę można wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.rolkowa.pl/chce-jechac/.