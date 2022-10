W SN pytania o możliwość kwestionowania już rozstrzygniętych kasacji

Pytanie o możliwość zakwestionowania oddalenia kasacji, gdy orzekał sędzia wyłoniony do SN w procedurze przed KRS już po zmianach z 2018 r. skierowało trzech sędziów Izby Karnej SN. Trzech sędziów Izby Cywilnej zapytało zaś o orzeczenia kasacyjne sędziów, wyłonionych przez KRS sprzed zmian w 2018 r.

Oba pytania - jedno sformułowane w Izbie Karnej Sądu Najwyższego 12 października br., zaś drugie w Izbie Cywilnej SN w środę - zostały skierowane do poszerzonych, siedmioosobowych składów SN.

Najpierw trzech sędziów SN z Izby Karnej - Jarosław Matras, Eugeniusz Wildowicz, Włodzimierz Wróbel - na kanwie sprawy, w której wcześniej rozpatrzono kasację, zapytało skład poszerzony o to, czy można wykluczyć możliwość wznowienia tej sprawy w SN, jeśli orzekał sędzia wyłoniony do SN już po zmianach wyboru członków KRS.

Z kolei w środę trzech sędziów Izby Cywilnej SN - Jacek Grela, Marcin Łochowski i Kamil Zaradkiewicz - na kanwie sprawy o wznowienie postępowania zapytało skład poszerzony o to, czy SN rozpoznając skargę kasacyjną "jest związany wcześniejszym orzeczeniem wydanym w postępowaniu kasacyjnym", jeżeli w wydaniu tego orzeczenia brał udział sędzia wyłoniony na wniosek KRS działającej "w oczywiście wadliwym (niekonstytucyjnym) trybie lub składzie" na podstawie przepisów, których niekonstytucyjność stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

W sprawie, w związku z którą zadano pytanie Izby Karnej, kasację skazanego za przestępstwa narkotykowe jako "oczywiście bezzasadną" oddalił sędzia Igor Zgoliński, który został powołany przez prezydenta do SN w maju 2020 r. Po oddaleniu tej kasacji obrońca skazanego skierował do SN wniosek o rozważenie wznowienia postępowania kasacyjnego, z uwagi na wadliwość składu, który rozpoznał kasację. Wniosek trafił do trzech sędziów Izby Karnej, którzy postanowili przedstawić siedmiu sędziom zagadnienie prawne w tej sprawie.

"W warunkach kryzysu konstytucyjnego państwo prawa musi uruchamiać szczególne instrumenty ochronne, których celem zapobieganie i uchylanie skutków naruszeń zasad konstytucyjnych. Jednym z takich instrumentów jest wykładnia prokonstytucyjna regulacji prawnych, którym nadawano inne znaczenie w czasach prawidłowego funkcjonowania państwa prawa. Dotyczy to także dopuszczalności wznowienia z urzędu postępowania kasacyjnego zakończonego postanowieniem o oddaleniu kasacji" - wskazano w uzasadnieniu tego pytania, do którego dotarła PAP.

Dodano w nim, że postępowanie kasacyjne "nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy ze względów ustrojowych naruszenie standardu gwarancji bezstronności i niezawisłości sędziów orzekających w I lub II instancji ma charakter systemowy i może dotyczyć bardzo wielu spraw".

"Tak stało się w wyniku kryzysu konstytucyjnego i wadliwego ukształtowania składu KRS oraz TK. Wówczas postępowanie kasacyjne nabiera szczególnego znaczenia i ma istotną funkcję kontrolną. Stąd bardzo ważne jest, by nie było ono obciążone takimi samymi wadami, jak postępowania, które miałyby być przedmiotem tej kontroli" - podkreślono w tym uzasadnieniu. Sprawozdawcą sprawy, w której pytanie zadała Izba Karna, był sędzia Wróbel.

Natomiast sformułowane w środę pytanie Izby Cywilnej nie ma jeszcze gotowego pisemnego uzasadnienia. Sprawozdawcą sprawy, w której pytanie zadała Izba Cywilna, był sędzia Zaradkiewicz.

Jak ustaliła PAP w pytaniu tym może chodzić o odniesienie się do orzeczeń TK, które dotyczyły przepisów o KRS sprzed reformy sądownictwa przeprowadzonej po 2015 r. Chodzić ma m.in. o wyrok z maja 2008 r., gdy Trybunał orzekł, że niemożność odwołania się do sądu od uchwał KRS np. w sprawach wyłaniania sędziów, jest niekonstytucyjna. Ponadto ma chodzić o orzeczenie sprzed ponad pięciu lat, z czerwca 2017 r. Trybunał uznał wtedy, że ówczesne przepisy o zasadach wyboru sędziów do KRS były niezgodne z konstytucją. TK za niekonstytucyjne uznał wtedy m.in. indywidualne kadencje sędziowskich członków Rady.

Na razie nie ma wyznaczonych terminów na rozpoznanie obu tych zagadnień prawnych przez SN.