W SN pytanie o zmniejszenie do jednego sędziego składów orzekających ws. cywilnych

O to, czy zasada przewidująca rozpatrywanie spraw cywilnych w czasie pandemii przez jednego sędziego, ma być stosowana także w procesach już trwających i rozpoczętych przed pandemią w składzie trzech sędziów - zapytał Sąd Najwyższy katowicki sąd okręgowy.

"Skutki rozpoznania sprawy przez sądy II instancji w nieprawidłowym składzie stanowią przyczynę nieważności postępowania i mogą być przyczyną skarg kasacyjnych, a w przypadku uwzględnienia takiego stanowiska skutkować uchyleniem orzeczeń, istotnym wydłużeniem postępowania, a tym samym obniżeniem autorytetu sądów i zaufania obywateli do państwa, w tym władzy sądowniczej" - zaznaczono w uzasadnieniu tego zagadnienia prawnego, do którego dotarła PAP.

W pytaniu sądu chodzi o przepis, który wszedł w życie w początkach lipca zeszłego roku. Wówczas zaczęły obowiązywać zapisy nowelizacji z 28 maja ub.r. odnoszącej się do Kodeksu postępowania cywilnego, a także m.in. do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

"W pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy" - m.in. stanowiła ta nowelizacja na czas pandemii oraz rok po jej zakończeniu. Jednocześnie przewidziano, że zasady te stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem ich wejścia w życie.

Dotychczas zaś na przykład część spraw rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy - tych, w których "obok wiedzy prawniczej liczy się przede wszystkim doświadczenie życiowe" - rozpoznawanych było w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

W związku z tym pytanie - na kanwie jednej z rozpoznawanych pierwotnie w składzie trzyosobowym w II instancji spraw dotyczących podziału majątku wspólnego - zadał prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędzia Krystian Markiewicz, będący przewodniczącym w tej sprawie.

Jak ocenił w uzasadnieniu pytania rozpoznawanie sprawy przez skład kolegialny stwarza "większe gwarancje niezawisłości i bezstronności sędziów oraz wnikliwego i wszechstronnego rozpoznania przez nich konkretnej sprawy". "Regulację tę należy ocenić jako instrumentalne działanie ingerujące w składy sądów rozpoznających sprawę. Do tego należy wskazać oczywiste kwestie wynikające z faktu naruszenia zasady kolegialności składu sądu, zarówno w sprawach rozpoznawanych przez sędziów zawodowych, jak i ławników" - zaznaczył.

Jednocześnie, w uzasadnieniu pytania wskazano, że obecnie przepis prowadzi do "paradoksów procesowych". "Przykładem takiego paradoksu jest sytuacja, w której orzeczenie wydane w składzie kolegialnym przed wejściem w życie ustawy podlega po wejściu tej ustawy w życie kontroli na skutek apelacji lub zażalenia przez sąd orzekający w składzie jednego sędziego" - napisano.

"Sąd okręgowy dostrzega, że sprawa ta może uzasadniać skierowanie pytania do TK. Jednak zważywszy na istniejący w Polsce kryzys konstytucyjny, realną możliwość daleko idących wadliwości postępowania przed TK (...) sąd zwrócił się z powyższym pytaniem prawnym do SN" - zaznaczono w uzasadnieniu pytania wystosowanego przez orzekającego w katowickim SO sędziego Markiewicza.

Inny z katowickich sądów - Sąd Rejonowy Katowice-Zachód - skierował już jednak w tej sprawie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Według tamtego sądu przepis przewidujący jako zasadę rozpoznawanie spraw przez jednego sędziego, bez udziału ławników w czasie pandemii ogranicza prawo do sądu obsadzonego zgodnie z konstytucyjnymi standardami.

Do tamtej sprawy przed TK, pod koniec zeszłego roku, przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniósł o uznanie niekonstytucyjności przepisu przewidującego wykluczenie ławników z trwających rozpraw.

Jak wskazywał RPO, "o ile można mieć pewne wątpliwości, czy - mimo poważnego wkroczenia w sferę gwarancji objętych konstytucją - przesłanka ochrony zdrowia publicznego nie usprawiedliwia wprowadzenia nowych rozwiązań ograniczających udział ławników" w sprawach rozpoczętych po dniu wejścia w życie ustawy, to jednak "na przeszkodzie w zastosowaniu nowych przepisów ustawowych do już toczących się postępowań sądowych stoją jednoznacznie wartości i zasady konstytucyjne".

Resort sprawiedliwości, odnosząc się latem br. do zarzutów związanych z tym przepisem, wskazywał, że "nie ma obiektywnych i sprawdzalnych danych pozwalających przyjąć, że wyrok wydany w składzie jednego sędziego jest mniej sprawiedliwy, niż wydany w poszerzonym składzie, czy też że sprawa została mniej wnikliwie zbadana przez jednego sędziego, niż trzech". Ponadto dodawał, że jest to jedno z rozwiązań będących "próbą odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stanął wymiar sprawiedliwości w okresie epidemii".

Obecnie zarówno sprawa zainicjowana pytaniem w Izbie Cywilnej SN, jak i sprawa skierowana do TK, nie mają jeszcze wyznaczonych terminów na ich rozpatrzenie.