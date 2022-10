W sobotę Inicjatywa Polska wezwie opozycję do budowy jednej listy w wyborach

W sobotę ma się odbyć konwencja Inicjatywy Polskiej, jednego z czterech ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. W konwencji mają wziąć udział m.in. Donald Tusk, Adam Szłapka i Urszula Zielińska, a jednym z jej przesłań ma być wezwanie całej opozycji do budowy jednej listy w wyborach.

W sobotniej konwencji Inicjatywy Polskiej, jak poinformował PAP poseł KO Dariusz Joński, mają wziąć udział wszyscy liderzy ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską, czyli lider PO Donald Tusk, szef Nowoczesnej Adam Szłapka i współprzewodnicząca Zielonych Urszula Zielińska.

"Chcemy podsumować współpracę w ramach KO w ostatnich latach i przedstawić pewne informacje dotyczące tego, co chcemy zrobić w najbliższych miesiącach" - powiedział PAP Joński.

Inicjatywa chce też przedstawić własne propozycje polityczne, przede wszystkim wezwać do tworzenia przez opozycję jednej, wspólnej listy w wyborach.

"W naszym przekonaniu powinna być jedna lista i niewątpliwie to wybrzmi bardzo silnie" - zaznaczył Joński. "Słuchamy tego, co mówią nasi wyborcy i wszyscy mówią o jednej liście. Jeśli chcemy wygrać wybory, to lista powinna być jedna i chcemy, żeby taki sygnał poszedł w Polskę, do wszystkich liderów opozycji spoza Koalicji Obywatelskiej, którzy się jeszcze zastanawiają" - dodał poseł KO.

Przewodnicząca Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka zaznaczyła, że jej ugrupowanie chce dać przykład całej opozycji, przedstawić pozytywne pomysły programowe, ale też pokazać, że jedność jest potrzebna i możliwa mimo różnic oraz zaprosić wszystkie ugrupowania opozycyjne do podobnej refleksji.

"Dziś formacje się kłócą, a my, będąc członkami Koalicji Obywatelskiej chcemy pokazać, że we współczesnej polityce polskiej można zbudować szeroki obóz od konserwatystów przez liberałów, zielonych do socjaldemokracji" - powiedziała Nowacka.

Według niej, "najnowsze sondaże pokazują, że Koalicja Obywatelska osiąga 30 procent, właśnie dlatego, że umie ze sobą rozmawiać". "Chcemy pokazać naszą konwencją, że skoro udało nam się porozumieć w ramach Koalicji Obywatelskiej, to jest miejsce dla wszystkich" - dodała liderka IPl.

Zwróciła uwagę, że doskonałym przykładem możliwości porozumienia i współpracy wszystkich organizacji opozycyjnych były wybory prezydenta Rzeszowa w czerwcu 2021 roku, wygrane przez bliskiego właśnie Inicjatywie Polskiej Konrada Fijołka.

Podczas sobotniej konwencji mają też zostać przedstawione propozycje dotyczące tego, jak powinny funkcjonować usługi publiczne: edukacja, ochrona zdrowia, polityka społeczna, infrastruktura. "Wskażemy, gdzie PiS nie zrobił nic, albo zrobił to źle" - powiedział Joński. "Projekty będziemy omawiać z naszymi partnerami politycznymi, aby wypracować najlepsze rozwiązania. Dla ludzi, nie dla bogacenia się pisowskiego aparatu. Znacząca będzie to budowa sprawnego, uczciwego państwa, bez patologii, afer i zwykłego złodziejstwa" - dodał.

Nowacka zaznaczyła, że jej ugrupowanie chce przedstawić "propozycje programowe na ten trudny dla Polski czas". "Chodzi o to, żeby przywrócić demokratyczny ład w Polsce, sięgnąć po pieniądze z KPO i ochronić ludzi przed ciężką zimą" - dodała.

W programie konwencji jest debata wszystkich liderów Koalicji Obywatelskiej - Donalda Tuska, Adama Szłapki, Urszuli Zielińskiej i Barbary Nowackiej. Poza nią z IPl głos zabiorą posłowie KO Katarzyna Piekarska, Dariusz Joński i Riad Haidar.

Na konwencji pojawią się także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Komitetu Obrony Demokracji. "Komitetowi chcemy podziękować za lata mobilizowania i łączenia opozycji" - zaznaczyła Nowacka.

Inicjatywa Polska została założona w 2016 roku jako stowarzyszenie przez byłych działaczy SLD i Twojego Ruchu, po tym gdy przedstawiciele tych ugrupowań, startując w 2015 r. z list koalicji Zjednoczona Lewica, nie weszli do Sejmu. W 2018 r. IPl wystartowała w wyborach samorządowych wspólnie z PO w ramach Koalicji Obywatelskiej, a w 2019 roku, już jako partia polityczna, współtworzyła Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych.