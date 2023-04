W sobotę kolejny zjazd Akademii PiS, z udziałem minister rodziny i polityki społecznej oraz ministra cyfryzacji

W sobotę odbędzie się kolejny zjazd Akademii PiS, podczas którego wykłady wygłoszą minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz b. marszałek Senatu Stanisław Karczewski - poinformował PAP kierownik Akademii Krzysztof Szczucki.

"Dziś mamy dwóch ministrów i byłego marszałka Senatu. Minister Marlena Maląg przedstawi wykład na temat polityki społecznej rządu. Na pewno podsumuje dotychczasowe dokonania i opowie o dalszych zamierzeniach, planach" - mówił Szczucki.

Kierownik Akademii dodał, że Stanisław Karczewski ma natomiast mówić o polityce zdrowotnej. "Będzie zapewne chciał zwrócić uwagę na cyfryzację, która nastąpiła w służbie zdrowia. Ale to tylko jeden z wątków, bo w tym obszarze jest wiele osiągnięć, ale też i wciąż sporo wyzwań" - mówił.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podczas wykładu ma opowiedzieć o postępującej cyfryzacji w Polsce. "O dotychczasowych osiągnięciach, planach; zapewne będzie się skupiał na cyfrowej administracji, w tym mObywatelu" - powiedział Szczucki.

Kierownik Akademii wskazał ponadto, że koleje zjazdy, które odbędą się w maju i czerwcu będą poświęcone tematyce prawniczej. Ponadto - jak dodał - w czerwcu, poza regularnym zjazdem, planowane jest dodatkowe spotkanie podsumowujące pierwszą edycję Akademii.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządowców. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP Szczucki, zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci, dotyczący problematyki prawnej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.