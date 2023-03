W sobotę kolejny zjazd Akademii PiS, z udziałem wicepremierów Błaszczaka i Kowalczyka oraz ministra Cieszyńskiego

W sobotę odbędzie się kolejny zjazd Akademii PiS, podczas którego wykłady wygłoszą wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk, a także pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński - poinformował PAP kierownik Akademii Krzysztof Szczucki.

"To będzie dzień wicepremierów. Wykład wygłosi szef MON Mariusz Błaszczak, który poruszy tematykę bezpieczeństwa, a także szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk, który poruszy temat planów dotyczących rolnictwa. Wykład wygłosi także minister Janusz Cieszyński, który przedstawi dalsze plany w zakresie cyfryzacji" - powiedział PAP Szczucki.

Dodał, że podczas kolejnego zjazdu, który odbędzie się w kwietniu najprawdopodobniej gościem będzie m.in. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Zjazdy w maju i czerwcu będą poświęcone tematyce prawniczej. Ponadto w czerwcu - poza regularnym zjazdem - zrobimy pewnie dodatkowe spotkanie podsumowujące pierwszą edycję Akademii" - powiedział Szczucki.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządowców. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP Szczucki zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci, dotyczący problematyki prawnej. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.