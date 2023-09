W sobotę konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni"

W sobotę w Tarnowie (Małopolska) odbędzie się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni". Podczas konwencji zostaną przedstawione najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska - zapowiadają politycy PO.

"Musimy dokonać wielkiej zmiany; zrobię wszystko, żeby wygrać" - mówił przed kilkoma dniami na Campusie Polska w Olsztynie przewodniczący PO Donald Tusk zapowiadając sobotnią konwencję.

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński mówił na początku września w Radiu Zet, że na konwencji zostaną przedstawione najważniejsze kwestie, którymi - jak wyraził nadzieję - zajmie się nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

Według posłanek KO Moniki Wielichowskiej i Katarzyny Lubnauer, ważne, by podczas tej kampanii była mowa o konkretach dużo poważniejszych, niż kwestia żywienia w szpitalach. Dlatego, jak podkreślały w rozmowie z PAP, podczas sobotniej konwencji KO przedstawimy dużo precyzyjnych obietnic, które będą dla nas zobowiązaniem.

Monika Wielichowska, która zarządza kampanią lidera Platformy Donalda Tuska i prowadzi spotkania z wyborcami, powiedziała PAP, że podczas konwencji wystąpi kilkanaście osób; najważniejsze wystąpienie wygłosi przewodniczący Platformy.

Jak dodała, "100 konkretów na 100 dni" nie jest wyłącznie hasłem kampanijnym. "Jeśli mówimy o 100 konkretach na pierwsze 100 dni, będzie to 100 konkretów" - podkreśliła.

Dopytywana, jakich nowych deklaracji, propozycji, projektów można się spodziewać, posłanka przypomniała, że w trakcie kadencji Sejmu KO składała przynajmniej kilkadziesiąt dobrych projektów, które do dziś leżą w sejmowej zamrażarce i nie doczekały się procedowania. "Na pewno z nich skorzystamy" - zaznaczyła.

Jak wskazała, są wśród nich m.in. projekty obywatelskie o refundacji in vitro czy zwiększeniu renty socjalnej, ale także projekty poselskie klubu KO, które na pewno będą się zawierać w tych 100 propozycjach prezentowanych na konwencji. Na szczegóły kazała jednak zaczekać do soboty.

Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że podczas konwencji "będzie dużo bardzo precyzyjnych obietnic, które są dla nas zobowiązaniem". "Bo uważamy, że bardzo ważne jest to, by w tej kampanii była mowa o konkretach dużo poważniejszych, niż kwestia żywienia w szpitalach" - powiedziała PAP posłanka. Nawiązała tym samym do prezentowanych przez PiS punktów programu ugrupowania, wśród których są m.in. modernizacja osiedli mieszkaniowych zbudowanych co najmniej 30 lat temu oraz program "Dobry posiłek", zgodnie z którym placówki mają otrzymać dodatkowe środki, aby jakość żywienia w szpitalach była lepsza.

Zdaniem Wielichowskiej, PiS kolejny raz przedstawia obietnice, które po wyborach trzeba będzie włożyć między bajki. "Co się stało z programem +Mieszkanie Plus+? Co się stało z programem budowy domów drewnianych?" - pytała posłanka KO.

Nawiązała też do wyborów z 2015 roku i teczki ówczesnej kandydatki PiS na premiera Beaty Szydło, w której miały być ustawy na pierwsze 100 dni jej rządu. "Pamiętam, jak Beata Szydło wyszła na mównicę (sejmową) z niebieską teczuszką pełną obietnic. Tylko ta teczuszka okazała się pusta, bo nie było tam żadnych przygotowanych projektów ustaw. My chcemy podejść do tematu zupełnie inaczej" - zadeklarowała Wielichowska.

Lubnauer pytana o kwestie finansowania obietnic wyborczych, podkreśliła, że KO poważnie traktuje finanse państwa, w przeciwieństwie do PiS. Jako przykład wskazała na program rządzących dotyczący termoizolacji budynków, z którego - jak zaznaczyła - blisko 900 mln. zł zostało wydatkowanych na docieplenie kościołów, zakonów i budynków kościoła katolickiego.

"My mamy inne priorytety. Uważamy, że w pierwszej kolejności trzeba ocieplić mieszkania Polaków, bo płacą horrendalne rachunki. To jest nasz przykład myślenia o państwie. Podobnie z żywieniem. Ja w pierwszej kolejności zapewniłabym leki dla ciężko chorych dzieci, bo rodzice sami deklarują, że są w stanie przynieść dziecku do szpitala jedzenie, ale nie są już w stanie zapewnić dla niego co miesiąc leku za 80 tys. zł bez wsparcia uzyskiwanego na stronie zrzutka.pl" - argumentowała posłanka.

Lubnauer podkreśliła, że w sobotę odbędzie się konwencja programowa całej Koalicji Obywatelskiej. "Natomiast myślę, że już teraz widać, jak wiele propozycji jest zbieżna z propozycjami innych partii występujących po stronie opozycji demokratycznej. Jestem przekonana, że również w ramach tych konkretów będzie wiele takich propozycji, pod którymi również podpiszą się nasi koalicjanci" - powiedziała. Wielichowska zadeklarowała: "W każdej partii opozycji demokratycznej będziemy szukać wspólnych mianowników, jest ich na pewno wiele".

Posłanki zostały także zapytane o dobór miejsca, w którym odbędzie się konwencja, ponieważ m.in. wschodnia Polska i Małopolska uznawane są za bastion PiS. "Dla nas Polska jest jedna. Nie boimy się żadnych bastionów. Organizowałam wyjazdy przewodniczącego w całej Polsce i nigdzie nie czułam się źle, nigdzie nie czułam się jakbym była w bastionie PiS-u. Wręcz przeciwnie. Wschodnia strona przyjęła nas bardzo ciepło, podobnie jak zachód, południe, północ i centrum Polski" - zaznaczyła Wielichowska.

"To PiS ucieka z dużych miast, a my wychodzimy z założenia, że cała Polska jest miejscem, gdzie są wyborcy i obywatele dla których zmieniamy Polskę" - podkreśliła Lubnauer.

