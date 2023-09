W sobotę konwencja Lewicy "Państwo, na które można liczyć", poświęcona usługom publicznym

Państwo, na które można liczyć - to hasło zaplanowanej na sobotę konwencji programowej Lewicy. "To będzie festiwal usług publicznych; opowiemy, co można i trzeba zrobić więcej, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa" - powiedział PAP jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W sobotę o 10.00 w warszawskim studiu Tęcza odbędzie się konwencja programowa Lewicy pod hasłem. "Państwo, na które można liczyć". Podczas konwencji Lewica przedstawi swoje propozycje rozwiązań w sferze usług publicznych - w tym ochronie zdrowia, szkolnictwie i transporcie publicznym, a także w obszarze polityki kulturalnej i wsparcia artystów

Konwencje rozpocząć mają wystąpienia liderek warszawskiej listy Lewicy do Sejmu: Anny Marii Żukowskiej, Agaty Diduszko-Zyglewskiej oraz Doroty Olko. Po nich zaplanowane są wystąpienia liderów Lewicy - Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i Włodzimierza Czarzastego, Joanny Scheuring-Wielgus, Roberta Biedronia, Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił w rozmowie z PAP, że usługi publiczne to jedna z najważniejszych spraw Lewicy.

"Uważamy, że rola państwa w tej sprawie jest olbrzymie. Uważamy, że podatki powinny być rozsądnie wydawane. Usługi publiczne - to znaczy edukacja, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, to na przykład cała sfera budowy i zabezpieczenia żłobków i przedszkoli. To także cała sfera kultury, oraz wojsko, policja, Straż Graniczna. Jednym słowem, mnóstwo pracowników, którzy dbają, żeby te usługi były na wysokim poziomie. Oni powinni dobrze zarabiać" - podkreślił Czarzasty.

Zwrócił też uwagę, że "w ogóle socjaldemokracja zawsze przywiązywała do tej sfery dużą wagę". "W przeciwieństwie na przykład do sił liberalnych, które zawsze uważały, że nie jest to najważniejsza sprawa i lepiej to wszystko prywatyzować, niż dbać o ich jakość. Tak w tej sprawie myśli Konfederacja przede wszystkim, ale również ruchy liberalne jak PO" - ocenił polityk.

"W związku z tym - jutro festiwal usług publicznych. Opowiemy o tym, co w ramach tych usług można i należy zrobić więcej - po to, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa. Bo bezpieczeństwo to nie tylko czołgi - choć to ważna sprawa - ale to także sfera socjalna, żłobki, przedszkola, szkolnictwo czy dobre zabezpieczenie starszego pokolenia i ochrona zdrowia" - podkreślił Czarzasty.