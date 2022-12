W sobotę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami; Szacuje się, że 80 proc. osób z niepełnosprawnościami żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie usługi zdrowotne są ograniczone - podała w komunikacie prasowym pozarządowa humanitarna organizacja Polska Misja Medyczna.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego zwraca się uwagę na wyzwania towarzyszące codzienności ponad 1,3 miliarda osób na całym świecie - podała w komunikacje organizacja Polska Misja Medyczna.

"Globalnie niepełnosprawność dotyczy jednej na sześć osób. Doświadczają one nierówności nie tylko finansowych i środowiskowych - pojawiają się one również w systemach służby zdrowia. Osoby z niepełnosprawnościami częściej doświadczają ogólnego pogorszenia stanu zdrowia związanego z trudnościami w dotarciu do placówek i diagnostyce. Szacuje się, że 80 proc. osób z niepełnosprawnościami żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie usługi zdrowotne są ograniczone" - dodano.

"Programy rozwojowe muszą brać pod uwagę wyjątkowe potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nie chodzi wyłącznie o zapobieganie ich wykluczeniu, ale aktywne włączanie w życie społeczności, zagwarantowanie dostępu do usług zdrowotnych i edukacji. To duże wyzwanie, wymagające nadrabiania wielu lat zaległości, kiedy kwestie opieki pozostawiało się rodzinie lub specjalnym ośrodkom. Wszyscy wzajemnie się uczymy, wdrażamy nowe rozwiązania tak, aby opieką medyczną objąć wszystkie grupy" - powiedziała cytowana w komunikacie Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Jak przekazano, organizacja od wielu lat jest zaangażowana w zakup protez dla dzieci i kobiet poszkodowanych podczas wojny w Syrii. W związku z wojną w Ukrainie program protezowania i rehabilitacji jest prowadzony również w Polsce.

Przed rozpoczęciem konfliktu w Ukrainie mieszkało około 2,7 milionów osób z niepełnosprawnościami - poinformowano w komunikacie.

W ramach wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Polska Misja Medyczna wraz ze Stowarzyszeniem Jedna Chwila stworzyły projekt Iron Help. Ma on objąć ponad 350 osób, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Poza stałą rehabilitacją dla osób mieszkających w Polsce, zorganizowane zostaną 10-dniowe obozy sportowo-rehabilitacyjne dla obywateli Ukrainy mieszkających za naszą wschodnią granicą. Uczestnicy zostaną włączeni do programu treningowego, aby przygotować się do codziennego funkcjonowania z protezą. Ważną częścią rehabilitacji będą zajęcia sportowe (prowadzone m. in. przez paraolimpijczyków), które pomogą uczestnikom wrócić do aktywnego życia w społeczeństwie. Każdy z nich zostanie także objęty opieką psychologiczną i będzie miał możliwość spotkać się z doradzą zawodowym, by określić możliwości powrotu do pracy po przebytym urazie.

Polską Misję Medyczną można wspierać poprzez: ustawienie płatności cyklicznej w swoim banku na działania PMM lub na https://pmm.org.pl/chce-pomoc oraz darowiznę na numer konta Polskiej Misji Medycznej: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444.

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych. Polska Misja Medyczna to polska pozarządowa humanitarna organizacja non-profit.