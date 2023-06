W sobotę odbędzie się konwencja pt. "Trzecia Droga"

W sobotę odbędzie się konwencja PSL pt. "Trzecia Droga" z udziałem Polski 2050. Chcemy pokazać Polakom, że nie są skazani na wojnę dwóch plemion - mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jesteśmy idealnym wyborem dla tych, którzy mają dość PiS-u i nie chcą głosować na PO - dodaje wiceprezes PSL Dariusz Klimczak.

Konwencja PSL pt. "Trzecia Droga" odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim. rozpocznie się o godz. 10. Wezmą w niej udział politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polski 2050 Szymona Hołowni, w tym liderzy obu ugrupowań: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że "ostatnie sondaże to najlepszy komentarz do polityki rozumianej jako wojna dwóch plemion". "Dziś, po wielkim marszu opozycji, mamy najgorszy stosunek sił demokratycznych do niedemokratycznych od ponad półtora roku. To jest właśnie efekt polaryzacji. PiS nie traci, zyskuje Konfederacja" - wskazał przewodniczący Polski 2050.

"Chcemy pokazać Polakom, że nie są skazani na tę wojnę, że jest trzecia droga po stronie demokratycznej opozycji. 6 milionów Polaków nie znajduje dla siebie reprezentacji w obecnej sytuacji politycznej, to także dla nich mamy naszą ofertę. Jaka to oferta? O tym już mówiliśmy wielokrotnie, pokazywaliśmy pierwszą wspólną inicjatywę ustawodawczą w ramach projektu Przyszłość Plus, Listę Wspólnych Spraw, a w sobotę opowiemy o kolejnych" - zapowiedział Hołownia.

Agnieszka Buczyńska, sekretarz generalna Polski 2050, zapraszając na konwencję Trzeciej Drogi, podkreśliła, że dla "żółtej drużyny" będzie to "wielkie święto". "Przyjadą ludzie z całej Polski, będziemy razem, by wspólnie iść +trzecią drogą+. Po raz kolejny pokażemy naszą pełną mobilizację" - zapewniła PAP Buczyńska.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak pytany przez PAP, co zaplanowano na sobotnią konwencję oraz jakie propozycje zostaną przedstawione wyborcom, zaznaczył, że "karty odkryją" liderzy PSL i Polski 2050 - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia podczas swoich przemówień.

"Natomiast ja mogę powiedzieć, że naszym celem jest wyjaśnienie filozofii funkcjonowania Trzeciej Drogi. Po co i dla kogo budujemy ten podmiot polityczny. Chcemy jasno wskazać, że dla wszystkich tych, którzy mają dość PiS-u, ale jednocześnie nie chcą głosować na Platformę Obywatelską, idealnym wyborem będzie dla nich połączenie PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni, a więc partii doświadczonej z formacją, która dopiero wkracza na polską scenę polityczną" - podkreślił.

"Nasi liderzy będą chcieli w jasny sposób powiedzieć, do kogo adresujemy nasz przekaz, dla kogo chcemy pracować" - dodał Klimczak.

Jak dodał, podczas konwencji poruszane będą kwestie dotyczące polskiej gospodarki oraz sytuacji polskiego przedsiębiorcy. "Zarówno tego małego, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jak i tego większego, który zapewnia miejsca pracy dla innych. Będziemy mówić także o rozwiązaniach problemów zawiązanych z systemem ochrony zdrowia i edukacji" - wskazał poseł. Zapewnił, że obok wymienionych tematów prezentowane będą recepty na "wszystkie bolączki związane z funkcjonowaniem zwykłego człowieka".

"Ale chcemy również pokazać się z innej strony. Nasza konwencja to będzie także show" - zapowiedział wiceprezes PSL. "Chcemy, żeby nasz przekaz wyróżnił się spośród przekazów innych partii. Postawimy na coś nieszablonowego, coś, co jeszcze nie było prezentowana w polskiej polityce. Wiemy, że to będzie super-sobota" - podkreślił zapraszając jednocześnie wszystkich do oglądania konwencji Trzeciej Drogi.

"Można powiedzieć, że ta super-sobota rozpocznie prawdziwą kampanię wyborczą, choć oczywiście jeszcze nieformalną, to jednak już do samych wyborów będzie ostra praca w całej Polsce, w różnych obszarach tematycznych, z konkretami i zaskakującymi zwrotami akcji. Wygra ten, kto przedstawi się w najlepszym świetle" - podkreślił.

27 kwietnia lider Polski 2050 Szymon Hołownia i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali o wspólnym starcie obu formacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a w maju, że ich wspólny komitet wyborczy będzie nosił nazwę Trzecia Droga - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.