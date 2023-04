W sobotę w 400 miejscach w Polsce w ramach Dnia Dobra odbędą się spotkania Caritasu Polska

W sobotę w 400 miejscach w Polsce odbędą się pikniki, festyny, kiermasze, koncerty, warsztaty i biegi zorganizowane przez Caritas Polska w ramach Dnia Dobra. Nasi wolontariusze i pracownicy spotkają się, by wspólnie świętować – powiedziała we wtorek zastępca dyrektora Caritasu Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska.

Na wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie Jarosz-Jarszewska przypomniała, że od 16 do 22 kwietnia trwa w Polsce 79. Tydzień Miłosierdzia. Jego hasłem są słowa: "Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni".

Dodała, że Tydzień Miłosierdzia zakończy obchodzony w sobotę 22 kwietnia Dzień Dobra.

"Będzie to czas, kiedy wolontariusze i pracownicy Caritasu spotkają się, by spędzić czas ze sobą i z podopiecznymi. Chcemy, aby to było wspólne świętowanie. Zapraszamy na pikniki, festyny, kiermasze, koncerty, warsztaty, pokazy i biegi" - wymieniła.

Jarosz-Jarszewska poinformowała, że każdego dnia w całej Polsce pomoc różnego rodzaju świadczy ponad tysiąc placówek Caritasu.

"Prowadzimy 60 okien życia, 100 świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci, 60 warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością, 80 schronisk i jadłodajni dla osób bezdomnych, ponad 700 punktów wydawania żywności, gdzie codziennie pomoc uzyskują wszyscy ci, którzy tam się zgłoszą. Teraz, po wybuchu wojny, otworzyliśmy 32 centra pomocy uchodźców z Ukrainy. To naprawdę jest bardzo duże dzieło" - oceniła.

Jak zaznaczyła, pomoc świadczona przez Caritas jest cicha i codzienna. "Przede wszystkim tę pomoc świadczą wolontariusze. Pracownicy Caritasu oczywiście też są ważni, ale to rzesze wolontariuszy codziennie pomagają zarówno w codziennej działalności naszych placówek, jak i w różnych akcjach i programach" - mówiła.

Podkreśliła, że obchodzony 22 kwietnia Dzień Dobra ma być "spotkaniem z Chrystusem, drugim człowiekiem i samym sobą".

"Wierzymy, że dobra jest więcej i że dobro zawsze zwycięża. Pod tym hasłem w 400 miejscach w Polsce będą się odbywać różne wydarzenia" - zastrzegła.

Jarosz-Jarszewska poinformowała, że 22 kwietnia w podwarszawskim Józefowie w klasztorze Franciszkanów przy ul. Przyszłości 8 o godz. 10.00 odbędzie się bieg charytatywny "Dobra jest więcej", połączony ze zbiórką na rzecz hospicjum w Wołominie. Z kolei o godz. 19.00 w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie o godz. 19.00 odbędzie się występ zespołu Owca.

Tego samego dnia na placu Litewskim w Lublinie o godz. 13.30 odbędzie się piknik rodzinny i koncert zespołu Małe TGD. We Włocławku odbędzie się uroczysta gala podziękowania dla wolontariuszy za ich pracę i zaangażowanie wraz z wręczeniem nagród.

W parafii św. Józefa w Piekarach Śląskich o 10.00 rozpocznie się kiermasz, na którym można będzie kupić ręcznie robione przedmioty, swojskie wypieki, napić się kawy i herbaty.

W ramach obchodów Dnia Dobra w niedzielę 23 kwietnia w Szczecinie na osiedlu Kijewo uruchomiona zostanie kawiarenka dla seniorów, wolontariusze zapraszają samotnych ludzi do spędzenia wspólnie czasu przy kawie i cieście i na celebrację Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego.

Również w niedzielę w Katowicach w godz. 14.00-21.00 odbędą się spotkania m.in. z Jankiem Melą i ks. Sebastianem Picurem oraz koncert zespołów TAU i Sąsiedzi Plus.

W ramach Caritasu w całej Polsce działa ok. 58 tys. wolontariuszy w szkolnych kołach i ok. 30 tys. w zespołach parafialnych. Ponadto w 38 centrach wolontariatu w pomoc angażuje się 2798 wolontariuszy.

Tylko w marcu 2023 r. 21,5 tys. wolontariuszy Caritasu wzięło udział w 22. edycji przedświątecznej akcji zbiórki żywnościowej "Tak. Pomagam!". W jej ramach udało się zebrać i przekazać potrzebującym 231 ton produktów spożywczych. Przez miniony rok 31 tys. wolontariuszy pomagało uchodźcom z Ukrainy, w tym 1300 dyżurowało na granicy przez całą dobę.