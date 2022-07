W sobotę w Katowicach centralne obchody Święta Policji z udziałem prezydenta RP i szefa MSWiA

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego w sobotę w Katowicach odbędą się centralne obchody Święta Policji. Podczas uroczystości prezydent RP wręczy nominacje generalskie oficerom policji oraz odznaczenia państwowe.

Tegoroczne główne obchody Święta Policji odbędą się w Katowicach dla uczczenia setnej rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego oraz 103. rocznicy powstania Policji Państwowej. Wpisują się także w obchody stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

"100 lat temu to właśnie do tego miasta po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski dumnie wkroczyła kilkukilometrowa wojskowa defilada. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie bezgraniczna ofiarność, odwaga i poświęcenie powstańców śląskich. Odzyskanie w 1922 r. części Górnego Śląska otworzyło także drogę do powstania formacji dbającej o bezpieczeństwo" - powiedział komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, zapraszając na katowicką uroczystość.

Powstanie niezależnej śląskiej policji było następstwem podziału Górnego Śląska w 1922 r. pomiędzy Polskę a Niemcy. Spowodowało to konieczność określenia zasad działania służb bezpieczeństwa publicznego na obszarze włączonym do II Rzeczypospolitej. Na mocy ustawy sejmowej z 15 lipca 1920 r. teren ten posiadał szeroką autonomię.

W wyniku ścierania się różnych koncepcji ostatecznie ustalono, że woj. śląskie będzie miało własną formację porządkową, wzorowaną na Policji Państwowej. Policja Województwa Śląskiego została utworzona rozporządzeniem wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r. Podlegała bezpośrednio wojewodzie oraz Sejmowi Śląskiemu i była utrzymywana ze środków Skarbu Śląskiego.

Na jej czele stał główny komendant. Większość kadry stanowili powstańcy śląscy oraz dawni funkcjonariusze służący w formacjach policyjnych okresu powstań śląskich i plebiscytu oraz walk o niepodległość, takich jak Milicja Górnośląska, Milicja Polska Księstwa Cieszyńskiego, Milicja Śląska, Policja Górnego Śląska oraz Żandarmeria Górnego Śląska.

W ocenie historyków, Policja Województwa Śląskiego była formacją nowoczesną, doskonale wyszkoloną i uzbrojoną. Przez 17 lat śląscy policjanci pełnili służbę, stojąc na straży porządku publicznego, strzegli granic i zwalczali dywersję. W 1939 r. wzięli udział w walkach granicznych, staczając ponad 40 potyczek. Następnie, zgodnie z rozkazem, ewakuowali się na wschód.

Po 17 września większość funkcjonariuszy znalazła się na terenach zajętych przez Sowietów. Zostali przez nich potraktowani wyjątkowo wrogo, doszło wówczas do pierwszych egzekucji. Pozostali, razem z kolegami z Policji Państwowej, skierowani zostali do obozów odosobnienia. Tam po przesłuchaniach uznano ich za grupę nienadającą się do reedukacji politycznej i decyzją Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z 5 marca 1940 r. skazano na śmierć.

Korpus śląskiej policji liczył w tym czasie ponad 3 tys. osób. Większość z nich dostała się w ręce Sowietów. Szacuje się, że straty osobowe śląskiej policji poniesione w wyniku wojny wyniosły prawie 80 proc. Większość zginęła w wyniku zbrodni katyńskiej. Zostali rozstrzelani w Kalininie (obecnie Twer) i pogrzebani w Miednoje wiosną 1940 r. Spoczywa tam 6311 polskich policjantów, z których 1231 służyło w Policji Województwa Śląskiego.

Wielu policjantów, którzy wpadli w ręce niemieckie - zwłaszcza tych, którzy wcześniej brali udział w akcji powstańczo-plebiscytowej - trafiło do niemieckich obozów koncentracyjnych. Ci, którzy przeżyli, po wojnie nierzadko byli szykanowani przez władze komunistyczne.