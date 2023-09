W sobotę w Warszawie Kongres Trzeciej Drogi pod hasłem "Gospodarka, do przodu!"

Pod hasłem "Gospodarka, do przodu" w sobotę w Warszawie odbędzie się Kongres Trzeciej Drogi z udziałem m.in. lidera Polski 2050 Szymona Hołowni oraz prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Konwencja będzie dotyczyć przedsiębiorców, pracowników, energetyki, mieszkalnictwa i rynku pracy - zapowiadają politycy koalicji.

Według zapowiedzi polityków Trzeciej Drogi, podczas kongresu planowane są wystąpienia obu liderów koalicji.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka powiedział PAP, że - oprócz Kosiniaka-Kamysza - planowane jest też wystąpienie posła PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego, "które będzie łączyło gospodarkę ze sprawami zagranicznymi", a także ekspertów od spraw gospodarczych. "Będzie też wystąpienie poseł Bożeny Żelazowskiej, które będzie łączyło gospodarkę ze sprawami wspólnot lokalnych i ich zadłużenia. Planujemy też jeszcze jedno wystąpienie skierowane do przedsiębiorców" - zapowiedział Motyka.

Z kolei szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska przekazała, że - oprócz lidera Polski 2050 Szymona Hołowni - głos zabiorą także inni posłowie koła, m.in. Mirosław Suchoń, ona sama, a także startujący także z listy Trzeciej Drogi do Sejmu były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru.

Według Hennig-Kloski, podczas spotkania będą poruszane m.in. tematy gospodarcze, takie jak przedsiębiorczość Polaków, energetyka, mieszkalnictwo i rynek pracy. Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak podkreślał w rozmowie z PAP, że konwencja będzie dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. "Te kwestie w Polsce muszą się łączyć, ponieważ inne bolączki mają przedsiębiorcy, inne problemy dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej z puntu widzenia przedsiębiorcy, a inne z punktu widzenia pracownika" - tłumaczył Klimczak.

Klimczak przekazał, że wśród panelistów wystąpi też były polityk Konfederacji Artur Dziambor, również startujący z list Trzeciej Drogi.

Zapowiadając wystąpienia podczas kongresu, Klimczak wskazywał, że Władysław Teofil Bartoszewski "będzie mówił o wpływie na polską gospodarkę i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce z punktu widzenia dobrych relacji międzynarodowych, skutecznego prowadzenia polityki gospodarczej na niwie europejskiej i szerzej- międzynarodowej, jaki to ma wpływ na to, co dzieje się w polskiej gospodarce".

"Bożena Żelazowska będzie mówiła w kontekście samorządu terytorialnego, inwestycji, które są realizowane nie skokowo, a stabilnie, długofalowo, ale także o tym, jak to wpływa na budowanie wspólnoty lokalnej i łączenie różnych obszarów działalności gospodarczej" - wskazywał.

Wiceprezes PSL zwrócił uwagę, że Trzecia Droga jest pierwszym komitetem, "który na serio, na poważnie chce zająć się kwestiami gospodarczymi". "Zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Z punktu widzenia firm rodzinnych, których jest najwięcej w Polsce, jednoosobowych działalności gospodarczych, ale także tych średnich firm i dużych, bo takie też mamy w Polsce" - podkreślił Klimczak.

"Chcemy przedstawić takie propozycje, które pokażą, jak poprawić wydajność pracy, jak ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, jak zmniejszyć obciążenia, które dzisiaj dobijają firmy. Co widać w ostatnim raporcie GUS-u za półrocze, gdzie 110 tysięcy polskich firm musiało zawiesić działalność. To będą nasze kluczowe przesłania, które uważam, że interesują bardzo wielu Polaków" - zaznaczył poseł ludowców.

Wydarzenie poprowadzi Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący PL2050, warszawska "jedynka" Trzeciej Drogi oraz Jolanta Zięba-Gzik, radna sejmiku, "trójka" z okręgu podłódzkiego.

Autor: Olga Łozińska, Edyta Roś

